За сутки в Эстонии выявлено 4197 случаев заражения коронавирусом, умерли 12 человек

По состоянию на утро 25 февраля в больнице находятся 672 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 321 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 167, или 61,4%, не вакцинированы и 124 , или 38,6%, с завершенным курсом вакцинации.

За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 2,2 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей попадали в больницу в среднем 6,9 невакцинированных человек в день.

За сутки в больницах открыли 71 новую историю болезни, из которых в 38 случаях пациенты нуждались в госпитализации из-за симптоматического COVID-19. За последние 10 дней на стационарное лечение прибавлялось в среднем 41 симптоматических пациента COVID-19 в день. Умерло 12 зараженных коронавирусом, данные вакцинации уточняются: 70-летняя женщина, 73-летний мужчина, 77-летний мужчина, 80-летний мужчина, 82-летняя женщина, 83-летний мужчина, 84-летняя женщина, 85-летняя женщина, 87-летняя женщина, 88-летний мужчина, 89-летний мужчина, 94-летняя женищна.

За последние сутки проанализировали 6970 результатов теста, из которых 4197 оказались положительными. За последние семь дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей заражались в среднем 283,3 вакцинированных человека в день и на 100 000 невакцинированных жителей заражались в среднем 421,1 невакцинированных человек в день.

За сутки ввели 577 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 44. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 429 460 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 63%.

Ööpäeva jooksul manustati 577 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 44. Tänahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 429 460 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63%.