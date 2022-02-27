27.02.2022, 10:45
КАРТА | Ситуация на фронтах Украины в воскресенье: продолжаются бои за Харьков и Киев
После ночного обстрела российская военная техника вошла в Харьков, в городе идут столкновения.
Российские войска атакуют Киев с севера, на южном фронте бои идут в районе Мариуполя. На Юге Украины под контроль российской армии попала часть Херсонской области, но наиболее крупные города остаются по-прежнему руках Вооруженных сил Украины.
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