Зеленский заявил о неготовности к переговорам с Россией в Беларуси

”В стране, с территории которой не летят ракеты”, — заявил украинский президент в обращении. Полностью его речь приводит "Медуза":

"Эти мои слова будут обращены к гражданам Беларуси.

Сегодня всех вас зовут на избирательные участки, чтобы проголосовать на референдуме. Это могло бы выглядеть как обычный политический процесс. Но сейчас уже точно не может быть ничего обычного.

Сейчас принимаются решения совершенно другого уровня.

Минувшая ночь в Украине была жестокой. Снова обстрелы. Снова бомбардировка жилых кварталов, гражданской инфраструктуры. На сегодня нет ни одного объекта в стране, который оккупанты не считали бы для себя допустимой целью.

Они воюют против всех. Они воюют против всего живого – против детских садиков, против жилых домов и даже против машин скорой помощи. Они применяют реактивную артиллерию, ракеты против целых городских районов, в которых нет и никогда не было никакой военной инфраструктуры.

Васильков, Киев, Чернигов, Сумы, Харьков и многие другие города Украины выживают в таких условиях, которые последний раз были на нашей и на вашей земле во время Второй мировой войны.

Но в войне, которая идёт сейчас, вы с нами не на одной стороне. Увы. С вашей территории войска Российской Федерации запускают ракеты по Украине. С вашей территории убивают наших детей, разрушают наши дома, пытаются взорвать все, что было построено за десятилетия – и, кстати, не только нами, но и нашими отцами, нашими дедами.

И всё это – тоже де-факто референдум для вас, белорусы. Вы решаете, кто вы. Вы решаете, кем быть. Как вы будете смотреть в глаза своим детям, как вы будете смотреть в глаза друг другу, своим соседям. А мы – ваши соседи. Мы, украинцы. Будьте Беларусью, а не Россией! Этот выбор вы делаете именно сейчас. Именно сегодня.