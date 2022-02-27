В Харьюмаа в воскресенье утром погиб водитель

В половине восьмого в Центр тревоги поступила информация, что на 13-м километре шоссе Перила — Янеда выехал с трассы и врезался в дерево автомобиль Mazda. После чего машина загорелась.

В машине находился только водитель, он погиб на месте. Личность водителя устанавливается.

В этом году в ДТП на дорогах Эстонии погибли 11 человек.

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