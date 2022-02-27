27.02.2022, 09:42
В Харьюмаа в воскресенье утром погиб водитель(1)
Foto: Anni Õnneleid
Сегодня утром в волости Анья водитель врезался в дерево и погиб на месте ДТП. Его личность устанавливается.
В половине восьмого в Центр тревоги поступила информация, что на 13-м километре шоссе Перила — Янеда выехал с трассы и врезался в дерево автомобиль Mazda. После чего машина загорелась.
В машине находился только водитель, он погиб на месте. Личность водителя устанавливается.
В этом году в ДТП на дорогах Эстонии погибли 11 человек.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.