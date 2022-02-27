Российская делегация прибыла в Беларусь для переговоров с украинцами
”В соответствии с достигнутой договоренностью, российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами. Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле”.
По словам Пескова, в делегацию вошли представители МИД России, Минобороны и других ведомств, в том числе администрации президента.
В МИДе Беларуси в разговоре с РИА Новости сообщили, что Минск подготовил все необходимое для переговоров в Гомеле и занимается обеспечением "протокольных вопросов".
Из заявлений Москвы и Минска неясно, согласились ли на переговоры в Киеве.
Накануне советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович назвал условия, которые Москва выставила Киеву для переговоров, ”попыткой принудить Украину к капитуляции”. Он говорил, что украинские власти готовы к переговорам только на своих условиях, пишет "Дождь".