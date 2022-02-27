Зеленский заявил о формировании Интернационального легиона

"Всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте главы украинского государства.