27.02.2022, 08:03
Российская военная техника вошла в Харьков
ФОТО: Скриншот
Украинское информационное агентство "Униан" и глава администрации Харькова сообщают, что российские войска вошли в Харьков.
О том, что российские войска вошли в Харьков, сообщил в Facebook глава харьковской администрации Олег Синегубов. По его словам, сейчас украинская армия пытается отбить вторжение в область. Синегубов призвал горожан спрятаться в укрытиях и не покидать их.
Видео, как "российская техника врывается в Харьков" публикует агентство "Униан".
"Заехали через Алексеевку. В городе идет бой. Всем жителям рекомендовано уйти в укрытие", - сообщает агентство.