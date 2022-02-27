За рубежом
27.02.2022, 08:03

Российская военная техника вошла в Харьков

 
ФОТО: Скриншот
Украинское информационное агентство "Униан" и глава администрации Харькова сообщают, что российские войска вошли в Харьков.

О том, что российские войска вошли в Харьков, сообщил в Facebook глава харьковской администрации Олег Синегубов. По его словам, сейчас украинская армия пытается отбить вторжение в область. Синегубов призвал горожан спрятаться в укрытиях и не покидать их.

Видео, как "российская техника врывается в Харьков" публикует агентство "Униан".

"Заехали через Алексеевку. В городе идет бой. Всем жителям рекомендовано уйти в укрытие", - сообщает агентство.

RusDelfi
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