Путин, стоп! Твоя рука тянется к ядерной кнопке

Утро 24 февраля мне до сих пор кажется страшным сном. Но это — наша новая реальность. И давайте не будем придумывать оправданий — началась война, в вероятность которой почти никто не верил.

С ужасом наблюдаю не только за новостями, которыми переполнены порталы информационных агентств — я в полном недоумении от реакции россиян и многих своих соотечественников, с которыми меня объединяет Эстонская республика и наш родной русский язык: значительная часть украсила свои аватарки украинскими флагами и плакатиками что-то вроде: ”Нет войне!” Это максимум их гражданского мужества.

Я готов понять россиян, вынужденных наблюдать весь ужас и понимать, что любая попытка остановить это безумие может быть жестко пресечена. Закатывать в асфальт любую форму недовольства действующей властью эта самая власть научилась. Свободу отнимали по чуть-чуть, верно и целенаправленно.

Я понимаю прикормленную российскую творческую элиту, которая с нескрываемым (либо хорошо изображаемым) удовольствием участвовала в этой вакханалии, начиная с 2014 года. Они охотно подхватывали речёвку ”Крым наш!”, они принимали из рук Кремля подачки. Многие из них тихо отходили в сторону, лепеча что-то о том, что они вне политики. Теперь измазанный по уши в этой дурно пахнущей субстанции ”цвет нации”, чувствуя, что он может оказаться в одиночестве, трусливо молчит и отводит глаза.

Но я не хочу учить жизни россиян. Если они не понимают, что 24 февраля начался обратной отсчет страны под названием Российская федерация и только в их силах остановить этот отсчет, то могу лишь сожалеть. Но куда же делись наши доморощенные и весьма словоохотливые русские политики и общественные деятели? Как так получилось, что все они оказались заняты другими делами? Они не понимают, что произошло? Они боятся потерять голоса своих избирателей, зрителей, читателей, болельщиков? Неужели эти голоса они готовы променять на свою совесть? Правильный ли сигнал они подают своему электорату? Где актеры, журналисты, спортсмены?