Путин жаждет захватить Киев. Украинцы дают отпор гораздо лучше, чем надеялись русские и опасался Запад
Россия жаждет захватить Киев
В Украине продолжается кровопролитная война, но местные силы дают отпор гораздо лучше, чем надеялись русские или опасался Запад. Киев, каждый день просыпающийся под ракетными обстрелами, до сих пор остается в руках Украины, а президент Владимир Зеленский поддерживает боевой дух народа видеотрансляциями в соцсетях и никуда из столицы не уезжает.
Владимира Путина переполняет злоба, что украинская столица еще не взята. Из России и Беларуси прибывают все новые и новые подкрепления, главная цель — занять Киев и ликвидировать правительство. Зеленский неоднократно давал понять, что добровольно он из города не уйдет.
Наряду с осадой города продолжается ракетный обстрел, который опять и снова затрагивает жилые дома. По словам Владимира Зеленского, в городе есть и российские диверсанты, цель которых — поставить мишени на дома для ракет и участвовать в других операциях в тылу. В Киеве также время от времени происходят городские бои.
Ожидается, что предстоящая ночь и раннее утро будут страшными, поскольку Россия все больше сосредотачивается на завоевании Киева.
Российские войска столкнулись с проблемами тылового обеспечения
Поступает все больше и больше сообщений о стоящих на обочинах дорог танках, у которых закончилось топливо. Российские вооруженные силы, планировавшие стремительное наступление, растянулись в логистических цепочках настолько, что боевые машины просто не могут вовремя получить топливо. Такие же проблемы с провиантом и другими предметами первой необходимости. Из населенных пунктов сообщают, что российские солдаты разворовывают местные магазины. Тем не менее российские войска продолжают наступать, причем как из России, так и из Беларуси.
Минобороны России утверждает, что завоевало расположенный на юго-востоке город Мелитополь, но, как и в случае с другими городами, трудно оценить, соответствует ли это действительности. Вероятно, что город Сумы на северо-востоке снова в руках украинцев, но ожесточенные бои продолжаются. Портовый город Мариуполь до сих пор находится под шквальным обстрелом.
Море беженцев на дорогах
По данным польских властей, границу пересекло не менее 100 тысяч украинцев. Украинцы также бегут в Словакию, Румынию и Венгрию. Соседние страны облегчили процедуру перехода границы и предлагают убежища для беженцев. Многие пешком прошли последние (десятки) километров до границы, потому что на дорогах ужасные пробки из машин. По оценкам ООН, Украину покинули не менее 150 000 человек.
Даже Германия отправляет оружие в Украину
Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что направит в Украину противотанковые средства и зенитно-ракетные комплексы Stinger. Германия также подтвердила, что позволит Нидерландам отправлять в Украину оружие немецкого производства. После этого было объявлено, что гаубицы, которые Эстония давно хотела отдать украинцам, наконец-то могут быть поставлены в Украину.
Польша и большинство других стран Евросоюза, а также Великобритания и США продолжают поставлять в Украину оружие, боеприпасы, медикаменты и топливо. Бельгия предоставила Украине 2000 пулеметов и 3800 тонн топлива. Именно боеприпасы и топливо кончаются в боях быстрее всего.
Консенсус по SWIFT
Последние европейские страны перестали возражать против отключения России от международной платежной системы SWIFT. Свою поддержку выразили Кипр и Италия, а также Венгрия, а потом и Германия.
Украинские политики и послы неоднократно призывали Запад исключить Россию из системы SWIFT. Хотя в России создана собственная альтернативная система, она охватывает лишь пятую часть всех транзакций. По сути, исключение из SWIFT чрезвычайно затрудняет международные транзакции. России она нужна, например, для продажи сырья.
Закрытие воздушного пространства для российских самолетов
Эстония объявила, что закрывает свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Аналогичный запрет был введен Великобританией, Болгарией, Чехией и Польшей, Латвией и Литвой. Это означает, например, что самолеты, следующие из России в Калининград, должны теперь двигаться через Финский залив и Балтийское море.
Большая демонстрация в Таллинне
Сегодня на площади Свободы в Таллинне прошла масштабная демонстрация в поддержку Украины. По оценкам полиции, в митинге приняли участие около 30 000 человек. На мероприятии выступили президент Алар Карис, украинские дипломаты и эстонские гражданские активисты. Позднее глава Украины Владимир Зеленский поблагодарил собравшихся на площади Свободы людей. Массовые демонстрации прошли и в других городах мира.