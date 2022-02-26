Путин жаждет захватить Киев. Украинцы дают отпор гораздо лучше, чем надеялись русские и опасался Запад

Россия жаждет захватить Киев

В Украине продолжается кровопролитная война, но местные силы дают отпор гораздо лучше, чем надеялись русские или опасался Запад. Киев, каждый день просыпающийся под ракетными обстрелами, до сих пор остается в руках Украины, а президент Владимир Зеленский поддерживает боевой дух народа видеотрансляциями в соцсетях и никуда из столицы не уезжает.

Владимира Путина переполняет злоба, что украинская столица еще не взята. Из России и Беларуси прибывают все новые и новые подкрепления, главная цель — занять Киев и ликвидировать правительство. Зеленский неоднократно давал понять, что добровольно он из города не уйдет.

Наряду с осадой города продолжается ракетный обстрел, который опять и снова затрагивает жилые дома. По словам Владимира Зеленского, в городе есть и российские диверсанты, цель которых — поставить мишени на дома для ракет и участвовать в других операциях в тылу. В Киеве также время от времени происходят городские бои.

Ожидается, что предстоящая ночь и раннее утро будут страшными, поскольку Россия все больше сосредотачивается на завоевании Киева.

Российские войска столкнулись с проблемами тылового обеспечения

Поступает все больше и больше сообщений о стоящих на обочинах дорог танках, у которых закончилось топливо. Российские вооруженные силы, планировавшие стремительное наступление, растянулись в логистических цепочках настолько, что боевые машины просто не могут вовремя получить топливо. Такие же проблемы с провиантом и другими предметами первой необходимости. Из населенных пунктов сообщают, что российские солдаты разворовывают местные магазины. Тем не менее российские войска продолжают наступать, причем как из России, так и из Беларуси.