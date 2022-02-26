ФОТО | Как Киев пережил третий день войны

"Люди стали подозрительнее ко всем — друг к другу в том числе. Мы ехали вчера двумя машинами, время от времени останавливались и решали, как будем ехать дальше, так как маршрут постоянно менялся из-за объявления воздушных атак. Возле нас остановилась машина. В ней люди думали, что мы — диверсанты. По диалогу пытались выяснить, прощупать. И это было довольно забавно, потому что это все ощущалось на полутонах. С тобой говорят на украинском языке и даже одно неправильное слово может восприниматься не так — и может спровоцировать конфликт", - рассказывает один из местных жителей изданию Meduza .

Во время военных действий на территории Киева в жилой дом на Проспекте Любановского попала ракета. Пострадало шесть человек, большинство жителей находились ночью в убежище.

"Стараемся быть на районе. Вышли днем на улицу. Солнце, весна, а у нас такой ад, ничего не радует душу. Кто-то с горя пьет, кто-то бьется в панической атаке. Моя соседка, 96-летняя старушка, третий день плачет. Говорит, что все ужасы Великой отечественной пережила и поверить не может, что русский на украинца войной пошел. Мы верим, что мы выстоим, мы верим в наших ребят, которые защищают Украину", — рассказывает Татьяна, жительница киевского жилого массива Лесной.

"Мы с семьей решили не ходить в бомбоубежище, остались дома. Спали в одежде, рядом — приготовленные вещи и ключи от машины. Сном это назвать нельзя, просыпался через каждые 15 минут от доносившихся взрывов и воя сирен. Страшно. Очень страшно", — так описывает прошедшую ночь один из жителей Киева.

МВД Украины сообщила, что в Киеве добровольцам выдали более 25 тысяч автоматов.

"Я решила вступить в отряды территориальной обороны. Вы не представляете, какое количество людей в них хочет записаться, тысячи, просто тысячи. Мы вчера стояли в очереди четыре с лишним часа — за это время записали, в лучшем случае, четверть желающих. Решили пойти сегодня, но сегодня очередь еще больше — значит, будем пытаться дальше. Эти отряды создаются для того, чтобы помогать мирному населению, которое сидит по домам в страхе и трясется. В домах, которые бесконечно обстреливают. Они прячутся по бомбоубежищам, по укрытиям. Так что тероборона создается не только для того, чтобы обезвреживать диверсантов — а их у нас, как оказалось, много. У нас есть ряд правил, как отличить нашего человека от чужого — надо быстро задавать вопросы, смотреть, как он себя ведет, как ориентируется на местности", — рассказывает жительница Киева изданию "Meduza".

Во второй половине дня власти объявили, что в Киеве комендантский час теперь будет с 17:00 субботы до 08:00 понедельника.

"Моя жена работает на киевводоканале. Это стратегический объект. Она не может не пойти на работу, от нее, в том числе, зависит, будет ли вода в домах. И вот сегодня за ней заехала машина и она уехала. Я просил ее сослуживцев взять меня с собой, чтоб хоть как-то жену защищать, если что случится. Не разрешили. Остался ждать. Ждать, когда она вернется. Ждать, когда Россия уйдет".



Наступает ночь. Город замер. Замер в страхе, что будет дальше. В страхе за родных, спрятавшихся в бомбоубежищах, за мужей и сыновей, которые с оружием в руках защищают свою родную землю.