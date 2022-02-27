27.02.2022, 10:08
“Люди по ночам сидят в метро. Как они могут относиться к вам позитивно?” Что сообщает о войне официальный Киев
Вечером 26 февраля Михаил Подоляк, советник главы офиса Владимира Зеленского снова пригласил российских журналистов, чтобы изложить версию официального Киева по поводу ситуации в Украине, пишет Meduza.
Среди прочего он говорил о возможности переговоров между Россией и Украиной, о сообщениях российских властей о захвате украинских населенных пунктов — и о том, когда может завершиться война. Мы не можем проверить достоверность всех этих заявлений, но считаем важным максимально полно отражать позиции обеих сторон. Ниже изложен краткий конспект прямой речи Михаила Подоляка (Delfi не может гарантировать данные заверения):
- Украина начала готовить свою переговорную позицию: прекращение огня, перемирие. 25 февраля российская сторона выдвинула ряд “неприемлемых” для Украины ультимативных требований. После этого переговоры были приостановлены — не сами переговоры, а обсуждение того, где и в каком составе они должны проходить, то есть формирование первого раунда переговорного пакета. Это обсуждение завершилось на этапе формирования переговорных групп. Инициатором приостановки обсуждения состава делегаций была Россия.
- Украина не против посреднических делегаций на переговорах. Но в качестве места переговоров Минск Украину не устраивает, так как Киев уверен: Беларусь участвует в войне на стороне России. Москва, по мнению Украины, рассчитывала, что выдвинет свой “ультиматум” в течение нескольких часов после начала боевых действий — и получит положительный ответ, но этого не произошло. Переговоры еще даже не проводились, они только обозначены как намерение, и и мы от него не отказываемся. Но ультиматумы для Украины неприемлемы.
- Переговоры идут и с “Красным крестом”, но определенные правила работы организации в зоне боевых действий должны быть подтверждены обеими сторонами. Мы предлагаем, чтобы “Красный крест” забрал погибших — и их тела могли получить родные солдат на территории Российской Федерации.
- Вечером 25 февраля, в течение всей ночи и утром 26 февраля шли систематические обстрелы реактивной артиллерией крупных городов Украины. Ночь в Киеве прошла под вой сирен.
- Никакие администрации под контроль российских войск не перешли, в том числе Мелитополь. Он контролируется Украиной, украинские войска ведут там тяжелые позиционные бои. Бои идут прямо внутри мирных городов. Дальше будет только хуже, мы ждем эскалации.
- Военную технику и живую силу Российской Федерации мы уничтожаем только на территории Украины. Другие сведения — пропаганда.
- Если война продлится еще какое-то время, российское общество начнет задавать вопросы, как такое возможно — зайти на чужую территорию и убивать там мирных граждан, бить “Градами” по микрорайонам Киева.
- Россия не может установить контроль ни над одним городом Украины, сейчас не 2014 год, никто не переходит массово на российскую сторону. Вероятно, российскому руководству рассказали, что здесь их будут встречать с цветами. Этого не происходит, Украина сопротивляется. Лидеры РФ неоднократно заявляли, что “не знают” такого государства. Вероятно, эта война позволит доказать им наличие у Украины государственности.
- Россия забросила огромное количество техники и живой силы. Страна размера Украины с сопоставимой экономикой не может содержать армию такого размера, как у России. Поэтому Украину рассчитывали захватить в течение нескольких часов. Однако позиционные бои до сих пор идут в тех же городах, с которых началось вторжение: Харьков, Херсон, Одесса, Николаев, Сумы, Чернигов, Житомир.
- Одна из ключевых целей российской “операции по принуждению к миру” — “устранение политического руководства Украины”. Это можно сделать только в Киеве, потому что руководство находится здесь, оно никуда не делось, мы не уезжали и не собираемся, сидим тут под обстрелами.
- Численность российской группировки войск мы оценивали в 187-188 тысяч человек, если считать подразделения Росгвардии, авиацию и так далее. Генштаб РФ решил, что этого достаточно, чтобы подавить армию государства такого размера как Украина. Но к границе Украины были стянуты наиболее боеспособные российские части. Новые части Россия может подтянуть из других военных округов, но это очень дорого.
- Российские власти и пропагандисты существуют в иллюзорном мире и продают обществу эту иллюзию. Сегодня спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что мы якобы перебрались из Киева во Львов. Но это нонсенс, управление государством происходит из офиса президента в Киеве. Постоянно вбрасываются сливы с переговорного процесса, даже если мы договаривались о конфиденциальности.
- Разрушены многие критические объекты во многих областях Украины, в том числе гражданские аэропорты почти во всех областях. Все это нужно будет восстанавливать, на это потребуются компенсации. Это будет одной из наших переговорных позиций.
- Война с Россией идет с февраля 2014 года. Она никогда не прекращалась и не прекратится ни через день, ни через три. Но закончиться должна активная фаза со стрельбой российской реактивной артиллерией по украинским мирным городам. Вы живете в мирных городах. А в Херсоне, в Луганской области люди сидят в подвалах с детьми, в Киеве метро по ночам забито. Как они после этого могут относиться к вам позитивно? Поэтому конфликт может перейти в другую фазу, но он будет.
- В России проходят неплохие манифестации, где люди все-таки выходят и говорят о том, что война — это не совсем инструмент для того, чтобы цивилизованно разговаривать между людьми. Это очень классно. У вас все равно есть классные ребята.