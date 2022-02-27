“Люди по ночам сидят в метро. Как они могут относиться к вам позитивно?” Что сообщает о войне официальный Киев

Среди прочего он говорил о возможности переговоров между Россией и Украиной, о сообщениях российских властей о захвате украинских населенных пунктов — и о том, когда может завершиться война. Мы не можем проверить достоверность всех этих заявлений, но считаем важным максимально полно отражать позиции обеих сторон. Ниже изложен краткий конспект прямой речи Михаила Подоляка (Delfi не может гарантировать данные заверения):