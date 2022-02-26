Нидерланды отправляют в Украину 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger

" Нидерланды предоставят 200 ракет противовоздушной обороны Stinger. Вместе с нашими союзниками министерство обороны стремится доставить их как можно скорее", — цитирует письмо агентство Reuters.

Stinger — переносной зенитно-ракетный комплекс американского производства, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей, обеспечивает возможность обстрела небронированных наземных или надводных целей. Длина ракет — 1,5 м, вес — более 16 кг, скорость — 2400 км/ч. Их можно применять по целям в радиусе от 500 м до 5 км.