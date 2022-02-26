26.02.2022, 18:13
ФОТО | Здание Российского посольства буквально утонуло в антивоенных плакатах
Часть плакатов и лозунгов, которые столичные жители использовали на площади Свободы во время акции в поддержку Украины, теперь прикреплены на ограждениях перед зданием Российского посольства на улице Пикк.
Журналист Delfi отметил, что стоявшая рядом с ним пожилая дама возмутилась этим и обругала ”бандеровцев”.
Плакаты на фасаде российского посольства стали "своеобразных туристическим аттракционом", рядом с которым местные жители делают фотографии.