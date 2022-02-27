РЕПОРТАЖ RusDelfi | 30-километровая очередь, паника и трое суток пешком. Что сейчас происходит на границе Украины с Польшей
Перед польской границей, контрольно-пропускным пунктом "Шегини" — 30-километровая очередь из автомобилей. Некоторые люди бросают машины на обочинах и, по всей видимости, идут пешком. Корреспондентов Delfi и Eesti Päevaleht объездным путем довезли до границы на машине.
Однако, похоже, пешком пересечь границу в течение суток не получится, перед контрольным пунктом большая очередь, постоянно подъезжают машины и автобусы.
Посольство Эстонии в Украине в курсе проблемы и пытается ее решить.
К границе прибывает все больше и больше людей. Кто-то пешком, кто-то на автобусах и машинах.
Одна женщина рассказала, что шла с детьми из Львова трое суток.
На границе очень много выходцев из Азии и Африки, которые возмущаются и создают панику. Но люди не поддаются, украинские солдаты в приказном тоне успокаивают провокаторов.
Корреспонденты Delfi стоят в очереди до сих пор.
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