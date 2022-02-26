Эстонские журналисты на границе Украины и Польши: люди идут пешком по трое суток

По их рассказам, перед польской границей, на контрольно-пропускном пункте Шегини, образовалась 30-километровая очередь из машин. Некоторые люди бросают машины на обочинах и, по всей видимости, идут пешком. Наших журналистов объездным путем довезли до границы на автомобиле.

Однако, похоже, пешком пересечь границу в течение суток не получится, перед контрольным пунктом большая очередь, постоянно подъезжают машины и автобусы.

Посольство Эстонии в Украине в курсе проблемы и пытается ее решить.

К границе прибывает все больше и больше людей. Кто-то пешком, кто-то на автобусах и машинах.

Одна женщина рассказала, что из Львова с детьми они шли трое суток.

На границе очень много темнокожих, которые возмущаются и создают панику. Но люди не поддаются, украинские солдаты в приказном тоне успокаивают провокаторов.