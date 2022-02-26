ГАЛЕРЕЯ | Гигантская по масштабам и сочувствую акция в поддержку Украины — глазами фотографов Delfi

Начало было в 15:00. Уже за час до старта было много людей.

Мероприятие началось с исполнения гимна Украины. А затем Эстонии

После на сцену поднялся президент Алар Карис.

По оценке полиции, на площадь Свободы пришло около 30 тысяч человек.

Людей было очень много. Интернет не работал. Перемешаться было крайне сложно.

Были люди разных возрастов и национальностей.

Не обошлось и бед критики президента России.

Люди пришли с простыми, понятными лозунгами. К сожалению, не все их знают.

Эстония — поддерживает Украины в войне с Россией.

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