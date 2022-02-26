ВИДЕО | Зеленский: все, кто могут защищать Украину за границей, делайте это вместе, без перерывов

"Могу начать это обращение с хороших новостей. Мы выстояли и успешно отбиваем атаки врага. Бои продолжаются. Во многих городах и районах нашего государства. Но мы знаем, что защищаем — страну, землю, будущее детей", — сказал Зеленский.

"Киев и ключевые города вокруг столицы контролирует именно наша армия. Оккупанты хотели заблокировать центр нашего государства и поставить здесь своих марионеток, как в Донецке. Мы сломали их замысел, они не одержали быстрой победы над нами. На наших улицах, в небе Киева, в Василькове, в Вышгороде развернулась настоящая битва за Киев. Враг развернул против нас все: ракеты, артиллерию, бронетехнику, диверсантов, десант. Оккупанты бьют по жилым кварталам, а том числе из реактивной артиллерии, пытаются захватить энергетические объекты. Вот такая у них подлая тактика".

"Все, кто могут защищать Украину за границей, делайте это вместе, без перерывов, сообща. Все друзья Украины, кто хочет помочь, приезжайте, мы выдадим вам оружие. Все детали, как это реализовать, будут объявлены в ближайшее время".

Далее президент перешел на русский язык:

"Я хочу, чтоб меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. остановите тех, кто лжет. Лжет вам. Лжет нам. Лжет всем. Всему миру."

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