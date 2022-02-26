За рубежом
26.02.2022, 16:21

Глава МИД Украины сообщил о скором отключении России от SWIFT

 
Foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS/SIPA/Scanpix

Страны Евросоюза согласовали отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает DW.

"Официальное решение еще не принято, но техническая подготовка к решению и реализация этой санкции уже начата", — написал он в Facebook.

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