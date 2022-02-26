26.02.2022, 16:21
Глава МИД Украины сообщил о скором отключении России от SWIFT
Foto: Lev Radin/PACIFIC PRESS/SIPA/Scanpix
Страны Евросоюза согласовали отключение России от международной системы межбанковских платежей SWIFT, сообщает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сообщает DW.
"Официальное решение еще не принято, но техническая подготовка к решению и реализация этой санкции уже начата", — написал он в Facebook.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Все новости о войне в Украине ЗДЕСЬ.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.