Глава МИД Украины сообщил о скором отключении России от SWIFT

"Официальное решение еще не принято, но техническая подготовка к решению и реализация этой санкции уже начата", — написал он в Facebook.

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