26.02.2022, 15:42
ФОТО | На украинско-польской границе толпы людей, автомобильная пробка растянулась на 30 км
Журналист и фотограф Delfi находятся на украинско-польской границе, где собралось огромное количество людей, а очередь из автомобилей на пограничном переходе растянулась на 30 километров. Украинцы бегут от войны.
Помочь Украине может каждый!
Специальный счет Центробанка Украины — DE05504000005040040066. Получатель — National Bank of Ukraine.
MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus: https://www.ukrainaheaks.ee/.
Эстонский Красный Крест: https://redcross.ee/anneta/ukraina/
Звонки на короткие номера:
5 евро — 9003801
10 евро — 9003802
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