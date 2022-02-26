За рубежом
26.02.2022, 15:42

ФОТО | На украинско-польской границе толпы людей, автомобильная пробка растянулась на 30 км

 
Журналист и фотограф Delfi находятся на украинско-польской границе, где собралось огромное количество людей, а очередь из автомобилей на пограничном переходе растянулась на 30 километров. Украинцы бегут от войны.

Помочь Украине может каждый!

Специальный счет Центробанка Украины — DE05504000005040040066. Получатель — National Bank of Ukraine.

MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus: https://www.ukrainaheaks.ee/.

Эстонский Красный Крест: https://redcross.ee/anneta/ukraina/

Звонки на короткие номера:

5 евро — 9003801

10 евро — 9003802

50 евро — 9003803

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