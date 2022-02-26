Мать российского военнопленного: "В какие двери мне биться, чтобы вернуть своего ребенка?"

Н.Д.: Нет, я не знаю его, но он вроде из Дагестана. Через соцсети пытаюсь найти родителей второго мальчика или их сослуживцев, но никто на связь не вышел.

Н.Д.: Нет, он не отрицал, он попросил информацию и сказал, что передаст контрразведке и они будут проверять данные. Я не знаю, был ли он в курсе. Я была испугана, сказала, что моим племянникам угрожают. И даже кому-то из них показалось, что выкуп требовали. Вот это его очень заинтересовало. Но потом мы перепроверили, нет, о выкупе в переписке не говорилось, речь шла об угрозах: "Вы оккупанты, что вам дома не сидится. Зачем сюда пришли? Кто с мечом пришел, тот от меча и получит".

Я связалась с каким-то начальником из той части в Подмосковье, где служит сын. И он сказал, что контрразведка проверит данный факт — подтвердит, он [Рафик Рахманкулов] действительно в плену или нет. Подтверждения пока что нет, то есть им ничего доподлинно неизвестно. Он успокоил меня, сказал, что даже если это так, то они как военнопленные подлежат защите Женевской конвенцией и с ними ничего не случится (Женевские конвенции — серия международных договоров и протоколов к ним, устанавливающих гуманное отношение к пленным во время войны. РФ — правопреемник СССР, ратифицировавших эти соглашения в 1954 году — прим. Би-би-си).

Наталья Дейнека: Мне позвонила сестра. Сказала, ее сыновей, моих племянников, днем 24 февраля во "ВКонтакте" закидали [этими] фотографиями и угрозами: "Везите груз двести", "Со всеми вами, кто сунется на Украину, будет то же самое". Там разные оскорбления.

Русская служба Би-би-си нашла 40-летнюю жительницу Саратовской области Наталью Дейнека, которая утверждает, что на упомянутых фото и видео — ее сын Рафик Рахманкулов (именно так называет себя пленный). Вот ее рассказ.

Н.Д.: Такой же мальчишка, как и большинство у нас. Телефоны, девчонки. Ему 19 лет. Очень внимательный сын, чуткий, даже мягкий. Занимался спортом, любит на турнике подтягиваться, мог разные жимы делать, хвалился мне. До Лили у него было много девушек, он мог один раз проводить девочку до дома после дискотеки и потом начать сразу подарки дарить. Считал, что это прямо любовь. А через неделю появлялась другая. Ветреный немного. А с Лилей у них уже серьезно, наверное. Я не указывала ему как жить — это их время и их возможности. Никогда не лезла, но он знает, что я всегда готова помочь.

(Наталья называет номер военной части — 91701, она в составе 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского полка, входящего в 4-ю гвардейскую танковую Кантемировскую дивизию. На фото на человеке в форме рядом с Рафиком — шеврон Ямпольского полка. Девушка Рафика утверждает, что он был сапером.)

То есть как таковая военная карьера его не особо интересовала. Скорее как возможность встать на ноги. Иметь какой-то стабильный доход.

Н.Д.: Нет, он скорее видел в ней какие-то перспективы — что военным дается жилье, что там можно получать нормальную зарплату. Сейчас же такое время в стране, что нет работы. Практически единственный нормальный вариант — мотаться по вахтам. Не видя семью, не бывая дома. А в последнее время военных очень хорошо поддерживают, поэтому он говорил, что хочет расписаться с Лилей и чтобы им дали жилье.

Н.Д.: Просто по возрасту был призыв, и он пошел. Он учился в сельхозтехникуме (в городе Петровске, Саратовская область — прим. Би-би-си), но недолго — оказалось, это "не его". Бросил техникум и пошел в армию. И я бы сказала, ему понравилось. Он такой шебутной мальчишка, а там дисциплина, Рафика это заинтересовало. Мы нечасто об этом говорили, у них там строго насчет телефона, и поехать к нему я тоже не могла. Даже в части не была у него.

(Лилия, девушка Рафика, рассказала Русской службе Би-би-си, что тот подписал контракт в декабре 2021 года, чтобы "обеспечить будущую семью", хотя она его от этого отговаривала.)

До армии он еще успел с отцом поработать на стройке. Не боялся физического труда. Хотел сварщиком быть.

Би-би-си: Кто вы по профессии?

Н.Д.: Я училась на фермера, не доучилась. Работала немного внештатным корреспондентом в местной газете. Сейчас работаю на вахтах. А муж — монтажник, мосты строит, ездил в Барнаул, Новосибирск, Подмосковье. Пока дети учились в школе, я была дома. А сейчас трое младших в колледже, поэтому у меня есть возможность, и я с мужем езжу на вахту. Но мы работаем в разных местах — я устроилась на склад в "Спортмастер". Еще на "Яндекс-дзене" есть моя страничка, я пишу стихи, есть одна сказка. Мечтаю быть детским писателем, но оказывается, что писать просто — это на самом деле очень трудно.

В семье у нас шестеро детей — три у мужа, трое у меня. Это не первый наш брак. Моему старшему 22, младшему 16, всего четыре мальчика и две девочки. Рафик — мой средний сын.

Би-би-си: Вы знали, что он собирается ехать в такую командировку?

Н.Д.: Он сам не знал, что их туда повезут. О том, куда они попадут, они узнали уже по факту прибытия.

С Рафиком я говорила вечером — накануне, 23 февраля. Сначала списались "ВКонтакте", потом он позвонил мне, я спросила, почему он не сообщил, что их перебрасывают, он ответил: "Чтобы ты не волновалась". Спрашиваю: "Ты где?", а он: "В поле". Я думаю, ну, наверное, где-нибудь около границы. "А где вы живете?" Он говорит, что в палатке, [там] не холодно, топят две печки. Спросила: "У вас там тихо?" Он сказал: "Да, все спокойно, не переживай". Это было в районе десяти вечера.

А с обеда 24 февраля, когда племянников стали закидывать фотографиями, я в этом варюсь, пытаюсь разобраться. Связалась с Комитетом солдатских матерей. Они взяли данные, но пока никакой информации нет. Бьюсь во все двери, не знаю, как действовать и что надо предпринимать в таких случаях. В СМИ молчат о том, что наши ребята попали в плен. Или они сами не знают.

Би-би-си: Какое ваше мнение об этой спецоперации?