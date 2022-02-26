Хотите поддержать Украину финансово? Читайте, как это сделать!
Центральный банк Украины сообщает, что пожертвования можно вносить на счет в разной валюте: в долларах, евро и фунтах стерлингов. Номер счета — DE05504000005040040066. Получатель — National Bank of Ukraine.
Пожертвования для Украины можно сделать и другими способами.
MTÜ Eesti Pagulasabi, MTÜ Mondo и MTÜ Ukraina Kultuurikeskus: https://www.ukrainaheaks.ee/.
Эстонский Красный Крест: https://redcross.ee/anneta/ukraina/
По инициативе Tele2 были открыты короткие номера для сбора пожертвований жителям Украины. Звонить на эти номера могут все клиенты Elisa, Tele2 и Telia. Полученные средства отправляются на счет MTÜ Pagulasabi.
Сумма пожертвования:
5 евро — номер 9003801
10 евро — номер 9003802
50 евро — номер 9003803
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