26.02.2022, 14:43
В киевском метро молодая женщина родила ребенка
ФОТО: Reuters/Scanpix
В ночь на субботу полицейские услышала в метро Киева крики. Когда стражи порядка прибыли на место, то увидели в метро, которое в настоящее время используется в качестве бомбоубежища, рожающую женщину.
Полицейский Микола Шлапак рассказал BBC, что они патрулировали улицы, когда услышали крики. В коридоре метро полицейские обнаружили 23-летнюю роженицу. Полицейские вызвали врача, принесли воду и полотенца и оказали ей помощь.
Женщина и ее новорожденная дочь Мия сейчас находятся в больнице, с обеими все хорошо.
Фотография новорожденной девочки со скоростью света разнеслась через украинские СМИ о соцсети по всему миру.