Новости Эстонии
26.02.2022, 13:38

ФОТО | Шьют украинские флаги: Фабрика по производству флагов впервые за 28 лет работает в выходные

 
Piret Lepik
Piret Lepik piret.lepik@ekspressmeedia.ee
Ukraina lipud ja Lipuvabrik
Ukraina lipud ja Lipuvabrik
Foto: Erik Moora
На фабрике по производству флагов сегодня в порядке исключения открыты цех и швейная мастерская, где шьют украинские флаги. Митинг в поддержку Украины состоится сегодня в 15 часов.

Последние несколько дней на фабрике были напряженными: 23 февраля началось изготовление украинских флагов. На своей странице в фейсбуке 24 февраля фабрика сообщила, что в 10 утра были получены заказы на 1 000 лент и сотни малых флагов. Эти заказы были выполнены, несмотря на сокращенный рабочий день. Пошив украинских флагов продолжается и сейчас.

Журналист Eesti Ekspress Эрик Моора поделился сегодня в твиттере, что фабрика в порядке исключения открыла сегодня и магазин, и швейный цех, и что украинские флаги шьют в режиме реального времени. "На всех не хватает, а желающих очень много", — говорится в сообщении.

На фабрике подтвердили, что после начала военных действий в Украине продажи флагов резко возросли. Конечно, день рождения Эстонской Республики сыграл в этом свою роль, но помимо эстонской символики очень часто покупали и украинские флаги.

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