ФОТО | Шьют украинские флаги: Фабрика по производству флагов впервые за 28 лет работает в выходные

Последние несколько дней на фабрике были напряженными: 23 февраля началось изготовление украинских флагов. На своей странице в фейсбуке 24 февраля фабрика сообщила, что в 10 утра были получены заказы на 1 000 лент и сотни малых флагов. Эти заказы были выполнены, несмотря на сокращенный рабочий день. Пошив украинских флагов продолжается и сейчас.

Журналист Eesti Ekspress Эрик Моора поделился сегодня в твиттере, что фабрика в порядке исключения открыла сегодня и магазин, и швейный цех, и что украинские флаги шьют в режиме реального времени. "На всех не хватает, а желающих очень много", — говорится в сообщении.

На фабрике подтвердили, что после начала военных действий в Украине продажи флагов резко возросли. Конечно, день рождения Эстонской Республики сыграл в этом свою роль, но помимо эстонской символики очень часто покупали и украинские флаги.