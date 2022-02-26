Украина обратилась в Красный Крест с просьбой вывезти тела погибших российских солдат обратно в Россию
Украина обратилась в Международный Красный Крест с просьбой вывезти с территории своей страны тела погибших российских военнослужащих, сообщает "Обозреватель". Минобороны РФ официально не признает потерь в войне с Украиной.
Российское командование, по словам депутата Верховной Рады Ирины Верещук отказывается не только их забирать, но и даже признать потери.
"Это тысячи тел оккупантов, это гуманитарная надобность и мы просим сделать так, чтобы тела оккупантов покинули территорию нашей страны и уехали в Российскую Федерацию. В России должны знать, сколько таких тел и сколько оккупантов сегодня лежит на украинской земле. Международный Красный Крест, сделайте все необходимое, чтобы решить эту гуманитарную проблему", — заявила депутат от имени украинского парламента.
"Мы еще раз обращаемся к россиянам. Сделайте так, чтобы тел ваших синовей, мужей было меньше" — добавила Верещук.
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