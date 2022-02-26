Новости Эстонии
26.02.2022, 11:29

В больницах 656 пациентов с коронавирусом, за сутки прибавилось 4002 зараженных

 
Tänahommikuse seisuga oli LTKH-s koroonapositiivseid patsiente kokku 73.
Tänahommikuse seisuga oli LTKH-s koroonapositiivseid patsiente kokku 73.
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Департамент здоровья сообщает, что по состоянию на 26 февраля в больницах находится 656 пациентов с коронавирусом.

За сутки проанализировали 7214 теста на COVID-19. Среди них 4002 оказались положительными. В больницах сейчас 656 пациентов с ковидом, из которых 312 нуждаются в лечении из-за тяжелой формы болезни.

Ночью в больницу положили 83 человека. Умерло 9 человек: 74-летний мужчина, 75-летняя женщина, 81-летний мужчина, 83-летняя женщина, 84-летний мужчина, 85-летняя женщина, 91-летняя женщина, 96-летняя женщина.

За день вакцинировали 1588 человек.

RusDelfi
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