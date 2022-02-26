26.02.2022, 11:29
В больницах 656 пациентов с коронавирусом, за сутки прибавилось 4002 зараженных
Foto: Henri-Kristian Kirsip
Департамент здоровья сообщает, что по состоянию на 26 февраля в больницах находится 656 пациентов с коронавирусом.
За сутки проанализировали 7214 теста на COVID-19. Среди них 4002 оказались положительными. В больницах сейчас 656 пациентов с ковидом, из которых 312 нуждаются в лечении из-за тяжелой формы болезни.
Ночью в больницу положили 83 человека. Умерло 9 человек: 74-летний мужчина, 75-летняя женщина, 81-летний мужчина, 83-летняя женщина, 84-летний мужчина, 85-летняя женщина, 91-летняя женщина, 96-летняя женщина.
За день вакцинировали 1588 человек.