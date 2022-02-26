26.02.2022, 12:34
СЕГОДНЯ | В Таллинне пройдет демонстрация в поддержку Украины и против войны(1)
выступит и Алар Карис
"Встречаемся на площади с эстонскими и украинскими флагами, чтобы выразить поддержку украинскому народу и высказать протест российской агрессии", — сообщают организаторы митинга.
На демонстрации выступит президент Эстонии Алар Карис. Также на сцену поднимутся председатель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, музыкант Руслан Трочинский и другие. Музыкальное сопровождение обеспечат различные группы Эстонии, Стефан, Алика Милова и многие другие.