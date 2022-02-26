Новости Эстонии
26.02.2022, 12:34

СЕГОДНЯ | В Таллинне пройдет демонстрация в поддержку Украины и против войны

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выступит и Алар Карис
Tallinn, 24.02.2022. Meeleavaldus Ukraina toetuseks Vene saatkonna ees.
Tallinn, 24.02.2022. Meeleavaldus Ukraina toetuseks Vene saatkonna ees.
Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в 15:00 в Таллинне на площади Свободы состоится акция в поддержку жителей Украины и против российской агрессии. На месте будут присутствовать репортеры и фотографы Delfi.

"Встречаемся на площади с эстонскими и украинскими флагами, чтобы выразить поддержку украинскому народу и высказать протест российской агрессии", — сообщают организаторы митинга.

На демонстрации выступит президент Эстонии Алар Карис. Также на сцену поднимутся председатель Конгресса украинцев Эстонии Вира Конык, музыкант Руслан Трочинский и другие. Музыкальное сопровождение обеспечат различные группы Эстонии, Стефан, Алика Милова и многие другие.

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