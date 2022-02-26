ОНЛАЙН | Безумный ажиотаж: на площади Свободы выражают поддержку Украине

Репортер RusDelfi на месте сообщает в 14:30, что люди начинают собираться на площади. Ближе к 15:00 на площади уже не было места. Многим пришлось наблюдать за происходящим с соседних улиц.

Митинг стартовал с гимна Украины: "Ще не вмерла України і слава, і воля". Сразу после все присутствующие исполнили гимн Эстонии. После гимном со сцены прозвучало: Украина — это Европа. Европа — это Украина.

"Людей много, но пока сложно оценить количество. Многие пришли с флажками, кто-то окутался флагом Украины, многие и с эстонским триколором. На сцене исполняют украинские песни", — сказал Андрей Шумаков.

"Мы переживаем за Украину. У нас там родственники. Сестра, брат, бабушки, дедушки. Они сейчас на Востоке Украины. Многие в Киеве, там идут ожесточённые бои. Мы общаемся, можем позвонить, интернет тоже работает", — сказала ИТ-специалист Дина RusDelfi.

"Наши сестры не хотят покидать Украину. Они переживают за стариков, за мужей. Некоторые трассы заминированы, многие боятся перемещаться между городами, — добавила она. — Мы не держим зла на русский народ. Нужно объединиться, думать, как мы можем помочь пострадавшим. Необходимо свергнуть Путина с власти".

У многих с собой небольшие плакаты. "Нет войне", "Путин — гори в аду". "Это все, что я могу сейчас сказать", — ответил участник акции.

Смотрите галерею с мероприятия:

"Встречаемся на площади с эстонскими и украинскими флагами, чтобы выразить поддержку украинскому народу и высказать протест российской агрессии", — сообщают организаторы митинга.