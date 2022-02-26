”Кричать от боли все будут на одном языке”. Российские врачи подписали открытое письмо Путину с требованием прекратить военную атаку на Украину

”Мы, российские врачи, медсестры и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины”, — говорится в тексте письма.

Медики подчеркивают, что их задача — сохранять человеческие жизни, и в тяжелое для обеих стран время они призывают к немедленному прекращению боевых действий и решению всех политических вопросов мирным путем.

”Война заберет множество жизней, покалечит столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке… На атакованных территориях находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются”, — сказано в обращении врачей к президенту.

По мнению авторов письма, ”какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным”. На момент публикации открытое письмо к Путину подписали больше 300 человек.

Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции России на Украине. За день до этого главы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР, ДНР) Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили Путина помочь ”в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины”.

21 февраля президент России заявил о признании ЛНР и ДНР. В тот же день он подписал указ о дружбе и взаимопомощи между этими республиками и Россией. По этому документу страна имеет право направлять свою армию в ЛНР и ДНР, в том числе на территорию, которую Украина считает своей.