Депутатская группа Рийгикогу обратилась к гражданам России: вы достойны лучшего!

Граждане России!

Преступный путинский режим развязал неспровоцированную войну против Украины и ее народа.

Говоря языком международного права, Путин и его подчиненные совершили не просто акт агрессии, но и преступление против мира и безопасности человечества, что имеет очень серьезные последствия не только для жертв, но и для преступников — их ждет неминуемое наказание в международном суде.

Но может быть еще важнее другое. Агрессивная война, начатая преступным русофобным режимом, покрыла несмываемым позором не только правящую верхушку и вооруженные силы, но и все российское общество. И в этом была одна из целей режима: повязать всех позором и кровью.

Зная обстоятельства российской действительности, мы не можем призывать к протестным акциям, но мы выражаем восхищение теми, кто не поддался угрозам и вышел на улицы городов России. В глазах цивилизованного мира вы, а не власть со своими подручными являетесь подлинным лицом своей страны. А то, что вы пока в меньшинстве не должно вводить в заблуждение. Еще зимой 1945 года большинство немцев боготворило Гитлера, а всего несколько месяцев спустя оказалось, что все они его втайне ненавидели. То же случиться вскорости и со сторонниками Путина.

Граждане России! Вы достойны лучшей судьбы, чем та, которую вам готовит обезумевший ”национальный лидер”. Он должен быть остановлен.

Долой Путина! Слава Украине!