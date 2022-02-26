26.02.2022, 06:16
Зеленский отказался от эвакуации. Он лично руководит обороной Киева
Фото: Scanpix
США готовы были эвакуировать Зеленского, но он отказался и лично возглавил штаб обороны украинской столицы.
Американцы предлагали организовать его эвакуацию, чтобы президент Украины не был убит или захвачен в плен российскими войсками, пишет издание Washington post. Но президент Украины пока что отказался от такой возможности.
Ранее Зеленский говорил, что Россия обозначила его как ”цель номер один” и хочет ”уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства”. Семья Зеленского, по словам президента, обозначена как ”цель номер два”.