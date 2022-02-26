26.02.2022, 07:10
Ситуация в Украине. Главное на утро субботы
Фото: Scanpix
Собрали главное, что случилось за последние 12 часов вокруг войны в Украине.
- Бои идут в самом Киеве, войска РФ приближаются к центру города — стрельба у Киевского политехнического института и на улице Богдана Хмельницкого.
- Президент Украины Владимир Зеленский лично руководит обороной столицы. Он отказался от предложенной ему США эвакуации.
- Некоторые станции метро заблокированы, войти в них нельзя.
- Бои также идут рядом с Одессой, Сумы, Херсоном,
- Российские войска получат подкрепление из Беларуси — около 90 вертолетов и наземные части развернуты возле города Хойники.
- Генштаб ВСУ утверждает, что за последние часы были сбиты два российских Су-25, один вертолет и транспортник Ил-76.
- Казахстан отказался помочь Путину в войне против Украины
- ЕС подготовил новый пакет санкций.