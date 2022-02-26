Ситуация в Украине. Главное на утро субботы

- Бои идут в самом Киеве, войска РФ приближаются к центру города — стрельба у Киевского политехнического института и на улице Богдана Хмельницкого.

- Президент Украины Владимир Зеленский лично руководит обороной столицы. Он отказался от предложенной ему США эвакуации.

- Некоторые станции метро заблокированы, войти в них нельзя.

- Бои также идут рядом с Одессой, Сумы, Херсоном,

- Российские войска получат подкрепление из Беларуси — около 90 вертолетов и наземные части развернуты возле города Хойники.

- Генштаб ВСУ утверждает, что за последние часы были сбиты два российских Су-25, один вертолет и транспортник Ил-76.

- Казахстан отказался помочь Путину в войне против Украины

- ЕС подготовил новый пакет санкций.