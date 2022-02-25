Алар Карис: Путин выбрал преступный путь

"В этот критический момент нужно непреклонно стоять за украинцев и показать, что они — часть нас, европейцев. Сейчас своими действиями мы можем показать, что Украина принадлежит к Европе, и поэтому надо дать Украине ясную перспективу вхождения в ЕС", — считает глава эстонского государства.

По словам президента, у российского руководства ясные намерения - снова построить в Европе железный занавес, чему ни в коем случае нельзя позволить случиться. Карис добавил, что происходящее в Украине должно постоянно быть в фокусе внимания, нужно оказывать этой стране быструю политическую, экономическую и практическую помощь. В решительном единстве нужно быстро ввести в отношении России самые жесткие санкции и обходиться с ней как с тем, кем она является — как с агрессором.

На встрече в Варшаве обсуждались меры укрепления восточного крыла НАТО и подчеркивалась необходимость пересмотра подхода блока к вопросам обороны и сдерживания.

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