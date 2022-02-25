Новости Эстонии
26.02.2022, 01:20

Алар Карис: Путин выбрал преступный путь

 
Tallinn, 02.02.2022. Kaitseministeeriumis toimunud pressikonverentsil esinesid avaldustega president Alar Karis ja peaminister Kaja Kallas.
Tallinn, 02.02.2022. Kaitseministeeriumis toimunud pressikonverentsil esinesid avaldustega president Alar Karis ja peaminister Kaja Kallas.
Foto: Jaanus Lensment

"У президента Путина были все возможности спасти тысячи — как украинских, так и русских — жизней, но он выбрал противоположный, преступный путь. Тысячи жизней и страдания останутся на совести российского лидера", — сказал президент Эстонии Алар Карис на встрече глав государств восточного крыла НАТО в Варшаве.

"В этот критический момент нужно непреклонно стоять за украинцев и показать, что они — часть нас, европейцев. Сейчас своими действиями мы можем показать, что Украина принадлежит к Европе, и поэтому надо дать Украине ясную перспективу вхождения в ЕС", — считает глава эстонского государства.

По словам президента, у российского руководства ясные намерения - снова построить в Европе железный занавес, чему ни в коем случае нельзя позволить случиться. Карис добавил, что происходящее в Украине должно постоянно быть в фокусе внимания, нужно оказывать этой стране быструю политическую, экономическую и практическую помощь. В решительном единстве нужно быстро ввести в отношении России самые жесткие санкции и обходиться с ней как с тем, кем она является — как с агрессором.

На встрече в Варшаве обсуждались меры укрепления восточного крыла НАТО и подчеркивалась необходимость пересмотра подхода блока к вопросам обороны и сдерживания.

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