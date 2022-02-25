Центристская партия единогласно осуждает действия Путина в Украине

Заявления руководителей Российской Федерации больше не оставляют возможности полагать, что переговоры со многими лидерами других стран, проходившие до военного вторжения, проводились с целью мирного урегулирования конфликта и поиска дипломатического решения.

Речь президента Владимира Путина, отличавшаяся своей жестокостью и беспрецедентностью, была записана тогда, когда многие еще надеялись на уменьшение напряженности путем переговоров. Применение почти всех видов оружия против Украины и ее народа, бомбежка украинских городов, в том числе и Киева, является невероятной и задолго спланированной агрессией, которая должна подвергнуться осуждению со стороны всего мира. Международные суды должны дать свое экспертную оценку этих чудовищных событий. Только сейчас уже насчитываются сотни погибших при атаках и во время боевых действий. К сожалению, нет признаков, что военные действий должны завершиться, а число жертв растет.

Поддерживаем украинский народ в их решимости защищать всеми способами свою независимость и территориальную целостность. Мы видим, что в России растет количество тех, кто осуждает агрессивную политику руководства своей страны. Мы ценим тех людей и организации, которые четко обозначили позицию как антивоенную и прилагают усилия во имя мира.

Центристская партия считает важным, несмотря на сложные времена, сохранять единство всех жителей Эстонии, независимо от их национальности и родного языка. Это гарант нашей безопасности.

Мы поддерживаем заявление ЕС и НАТО, а также оказываемую Украине поддержку и санкции с целью остановить агрессивные действия российских властей. Сейчас время, когда необходимо действовать сообща и решительно, так как в сердце Европы идет большая и кровопролитная война. Мы должны оказывать всестороннюю помощь гражданскому населению Украины и предпринимать совместные усилия для восстановления мира.

Заявление принято единогласно фракции Центристской партии в парламенте 25 февраля 2022 года.