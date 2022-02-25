Путин предложил украинским военным "брать власть в свои руки"
Накануне рано утром началось вторжение России на Украину. Одновременно в эфир вышло обращение Путина. Вечером в четверг Путин говорил о войне, которую он называет специальной военной операцией, с бизнесом.
Сейчас он заговорил об этом на встрече с постоянными членами Совета безопасности России.
Дословно его слова прозвучали так: "Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита… Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".
Путин не уточнил, кого он обзвал "наркоманами" и "неонацистами".
Также не ясно, имел ли в виду российский президент военный переворот.
В подобном ключе об украинской власти накануне отзывался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Целью вторжения на Украину он называл "демилитаризацию" и "денацификацию" страны. Отвечая на просьбу объяснить, что такое "денацификация", Песков сказал: "В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии".
В пятницу представитель Кремля заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Этому предшествовало обращение президента Владимира Зеленского к Путину.
"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", — заявил Зеленский.
В ночном обращении, в котором президент Украины сообщил о гибели 137 украинцев за первый день вторжения, он говорил о том, что Киев не боится разговора о нейтральном статусе страны. На эти слова обратили внимание в Кремле.
"Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", — говорил Песков на ежедневном брифинге. Позже он объявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом в Минске и снова трактовал слова Зеленского так, будто тот "заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины".
"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", — сказал представитель Кремля.
Москва пойдет на переговоры с Киевом, как только украинские военные сложат оружие, поставил ультиматум Лавров.
О том, что Путин согласился на переговоры на высоком уровне с Украиной, сообщила китайская государственная телекомпания после телефонного разговора президента России с лидером КНР Си Цзиньпином.
Российские военные второй день продолжают боевые действия на Украине. В Киеве и Львове несколько раз звучали сигналы тревоги. Люди вынуждены искать убежище в метро.
Минобороны России также утверждает, что силы ВДВ "соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме в поселке Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада". Десант был высажен накануне. МВД Украины заявляло, что военные национальной гвардии нанесли артиллерийский удар по аэродрому. Минобороны России в пятницу сообщило, что потерь среди десантников нет.
Мэр Киева Кличко в пятницу заявил, что город переходит в "фазу обороны". Он посоветовал собрать запас еды и воды, теплые вещи, пледы, чтобы брать их в укрытия, но не выходить на улицу. По его данным, в результате ночного попадания обломков ракеты в многоэтажный были ранены четыре жителя.
"Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная", — констатировал Кличко.
По данным ООН, среди мирного населения в результате обстрелов погибли 25 человек.
США и Британия ввели жесткие санкции в ответ на вторжение, санкции ЕС ожидаются. Комитет министров Совета Европы в пятницу вечером приостановил членство России в организации.