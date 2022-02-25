BBC News
25.02.2022, 17:13

Путин предложил украинским военным "брать власть в свои руки"

 
Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин обратился к украинским военным, которые сейчас отражают нападение российских войск на свою страну, и предложил взять власть в свои руки. В Кремля заявил, что Россия готова отправить делегацию на переговоры с Украиной в Минск. Этому предшествовало обращение президента Владимира Зеленского к Путину с предложением сесть за стол переговоров.

Накануне рано утром началось вторжение России на Украину. Одновременно в эфир вышло обращение Путина. Вечером в четверг Путин говорил о войне, которую он называет специальной военной операцией, с бизнесом.

Сейчас он заговорил об этом на встрече с постоянными членами Совета безопасности России.

Дословно его слова прозвучали так: "Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита… Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Путин не уточнил, кого он обзвал "наркоманами" и "неонацистами".

Также не ясно, имел ли в виду российский президент военный переворот.

В подобном ключе об украинской власти накануне отзывался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Целью вторжения на Украину он называл "демилитаризацию" и "денацификацию" страны. Отвечая на просьбу объяснить, что такое "денацификация", Песков сказал: "В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии".

В пятницу представитель Кремля заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Этому предшествовало обращение президента Владимира Зеленского к Путину.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", — заявил Зеленский.

В ночном обращении, в котором президент Украины сообщил о гибели 137 украинцев за первый день вторжения, он говорил о том, что Киев не боится разговора о нейтральном статусе страны. На эти слова обратили внимание в Кремле.

"Это скорее движение в сторону позитива. Теперь нам предстоит его проанализировать. Большего пока не могу сказать", — говорил Песков на ежедневном брифинге. Позже он объявил о готовности Москвы к переговорам с Киевом в Минске и снова трактовал слова Зеленского так, будто тот "заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины".

"В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией", — сказал представитель Кремля.

Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь заявил, что Зеленский "говорит неправду" о готовности обсуждать нейтральный статус.

Москва пойдет на переговоры с Киевом, как только украинские военные сложат оружие, поставил ультиматум Лавров.

О том, что Путин согласился на переговоры на высоком уровне с Украиной, сообщила китайская государственная телекомпания после телефонного разговора президента России с лидером КНР Си Цзиньпином.

Российские военные второй день продолжают боевые действия на Украине. В Киеве и Львове несколько раз звучали сигналы тревоги. Люди вынуждены искать убежище в метро.

В киевском районе Оболонь утром шли боевые действия. Ночью загорелся жилой дом в результате взрыва в небе. Украинские власти сообщили о падении летательного аппарата, российские военные — о том, что украинские ПВО якобы могли сбить свой самолет.

Минобороны России также утверждает, что силы ВДВ "соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме в поселке Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада". Десант был высажен накануне. МВД Украины заявляло, что военные национальной гвардии нанесли артиллерийский удар по аэродрому. Минобороны России в пятницу сообщило, что потерь среди десантников нет.

Мэр Киева Кличко в пятницу заявил, что город переходит в "фазу обороны". Он посоветовал собрать запас еды и воды, теплые вещи, пледы, чтобы брать их в укрытия, но не выходить на улицу. По его данным, в результате ночного попадания обломков ракеты в многоэтажный были ранены четыре жителя.

"Украинская армия держит оборону вокруг Киева. Ситуация сложная", — констатировал Кличко.

По данным ООН, среди мирного населения в результате обстрелов погибли 25 человек.

США и Британия ввели жесткие санкции в ответ на вторжение, санкции ЕС ожидаются. Комитет министров Совета Европы в пятницу вечером приостановил членство России в организации.

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