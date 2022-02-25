Путин предложил украинским военным "брать власть в свои руки"

Накануне рано утром началось вторжение России на Украину. Одновременно в эфир вышло обращение Путина. Вечером в четверг Путин говорил о войне, которую он называет специальной военной операцией, с бизнесом.

Сейчас он заговорил об этом на встрече с постоянными членами Совета безопасности России.

Дословно его слова прозвучали так: "Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого щита… Берите власть в свои руки! Похоже, нам с вами будете легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ".

Путин не уточнил, кого он обзвал "наркоманами" и "неонацистами".

Также не ясно, имел ли в виду российский президент военный переворот.

В подобном ключе об украинской власти накануне отзывался пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Целью вторжения на Украину он называл "демилитаризацию" и "денацификацию" страны. Отвечая на просьбу объяснить, что такое "денацификация", Песков сказал: "В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов. От пронацистски настроенных людей и идеологии".

В пятницу представитель Кремля заявил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Этому предшествовало обращение президента Владимира Зеленского к Путину.

"Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров. Чтобы остановить гибель людей", — заявил Зеленский.

В ночном обращении, в котором президент Украины сообщил о гибели 137 украинцев за первый день вторжения, он говорил о том, что Киев не боится разговора о нейтральном статусе страны. На эти слова обратили внимание в Кремле.