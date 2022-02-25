Путин назвал власти Украины "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве"

”Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове”, — сказал Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности.

Он также обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины: ”Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться”.

Украинские власти в свою очередь президент РФ назвал ”шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ”.