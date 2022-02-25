25.02.2022, 17:13
Путин назвал власти Украины "шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве"
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
В пятницу 25 февраля президент России Владимир Путин на оперативном совещании обсудил с членами Совета Безопасности ход спецоперации в Украине. По его словам, основные столкновения в настоящий момент происходят "не с регулярными украинскими войсками, а с националистическими формированиями".
”Нацисты на Украине действуют как террористы, выставляют системы залпового огня в Киеве и Харькове”, — сказал Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совета Безопасности.
Он также обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины: ”Не позволяйте бендеровцам и неонацистам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита. Берите власть в свои руки, похоже, нам с вами будет легче договориться”.
Украинские власти в свою очередь президент РФ назвал ”шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ”.