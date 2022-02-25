В автомобиле полиции по дороге в вытрезвитель умер мужчина

Прибывшие на место полицейские решили доставить 46- и 51-летнего мужчин для их собственной безопасности на вытрезвление, в тот момент оба мужчины смогли самостоятельно пройти к автомобилю полиции, сказал руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Пирко Пярила.

Приехав в вытрезвитель, полицейские обнаружили, что 46-летний мужчина не дышит, и сразу же принялись его реанимировать. К сожалению, усилия медиков и полицейских не принесли результата, мужчина умер. По первоначальной оценке медиков, мужчину могло настичь нарушение здоровья, точную причину смерти выяснит вскрытие. Внешних повреждений у него обнаружено не было.

Бюро внутреннего контроля Департамента полиции и погранохраны проверит обстоятельства происшествия и действия полицейских при наблюдении за задержанным.