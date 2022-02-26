Спецкор Delfi во Львове: в городе пока тихо

Роман рассказывает, что на улицах города находится много полицейских, они проверяют документы. На вокзале очень много военных и беженцев с востока страны.

Все места в отелях забронированы, на ближайшие дни все билеты на транспорт, следующий на запад за границу, раскуплены. По словам корреспондента, удобнее всего возвращаться через Польшу, но это проблематично. На границах большие пробки.

В городе паники нет, но чувствуется беспокойство. На вопросы на русском языке люди реагируют по-разному, кто-то хочет отвечать на украинском, но в целом проблем в общении нет.

Все коммуникации, подача газа, тепла, электричества, коммунальные службы, общественный транспорт — все работает в штатном режиме без перебоев.

На момент записи “в городе пока тихо”, но утром звучала сирена воздушной тревоги.

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