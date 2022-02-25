Эстонец на украинской границе: здесь действует закон джунглей!

Гражданин Эстонии Михкель говорит, что ситуация на границе напряженная.

"Я стою в очереди на границе уже 20 часов. Дети и женщины с вещами пешком идут на границу. Очень много беженцев. На границе царит закон джунглей. Лезут в очередь кто как может".

Михкель находится у пограничного перехода Краковец-Корчова, в 70 километрах к востоку от Львова.

"Люди бредут с чемоданами. До границы доберемся около семи вечера, говорят, что на польской стороне сумасшедший дом", - рассказывает Михкель.

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