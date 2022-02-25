Путин предложил отправить делегацию в Минск для переговоров с Украиной
Россия готова отправить делегацию в Минск для переговоров с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК.
В переговорах с российской стороны могут участвовать представители Минобороны, МИД и администрации президента.
«Как известно, сегодня президент Украины Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь ЛНР и ДНР, в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины», — сказал Песков.
Он добавил, что демилиратизация и денацификация являются «неотъемлемым компонентом» нейтрального статуса.
«В этом контексте в ответ на предложение Зеленского Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию на уровне представителей министерства обороны, министерства иностранных дел и администрации президента для переговоров с украинской делегацией», — пояснил представитель Кремля.
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