Работающий в Финляндии украинец едет на родину: я бывший военный, не могу сидеть и ждать

По оценке ООН, из-за вторжения России в Украину свои дома покинули около 100 тысяч украинцев. Большинство из них находятся на украинской территории. Польша заявила, что в четверг ее границу из Украины пересекли 29 тысяч человек. МВД Молдовы сообщает, что по данным на утро пятницы в страну прибыли 15,8 тысяч человек из Украины.

В это время работающие в Эстонии и Финляндии граждане Украины возвращаются на родину. Как стало известно RusDelfi, только сегодня в Украину отправится около 50 человек. В основном это люди, которые переехали в Эстонию на заработки, а их семьи остались дома.

Александр (имя изменено) работает в Финляндии, у него вид на жительство этой страны. Сейчас ему приходится возвращаться домой. "Я бывший военный. Я еду домой", — сказал он RusDelfi. У него семья в Украине, маленькая дочь и жена. Сейчас они в безопасности. Но никто не знает, что будет дальше. Уехать из страны нет возможности.

"Я не могу сидеть и ждать, бросить всех. Мне надо быть там, надо помочь стране. Сейчас очень тяжелое время. Нам надо это победить. Эту гидру надо просто срубить, начисто", — добавил он.

"Нас уже ждут", — считает Иван. Он работает в Таллинне два года, но сейчас не до заработков, "это уже неважно". Он с друзьями возвращается домой, к родственникам. "Все очень жестко. Это война", — добавил он. Они честно признались, что едут воевать. По приезде их распределят по частям.

Сергея дома ждут дети и семья. Они остались в Украине. "Ситуация опасная. Благо пока все живы", — подчеркнул он. Российская армия уже зашла в их город на Востоке Украины. Пойдет ли он в украинскую армию, сейчас ответить не может. "По ситуации будем смотреть. Пока все сам своими глазами не увижу, как обстоят дела, не могу сказать. Увидим и тогда будем принимать решение. Сейчас главное добраться до семьи", — уточнил он.