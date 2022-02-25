25.02.2022, 14:01
ВИДЕО | В Эстонию прибыла часть дополнительного британского контингента
В пятницу утром в Эстонию прибыла часть дополнительного британского контингента
Решение удвоить количество подразделений в Тапа было принято 10 февраля на встрече между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Вчера из США в Эстонию прибыли истребители F-35.
Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.