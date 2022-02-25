ВИДЕО | В Эстонию прибыла часть дополнительного британского контингента

Решение удвоить количество подразделений в Тапа было принято 10 февраля на встрече между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом .

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