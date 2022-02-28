Сэкономленные деньги тают с каждым днем – что делать?
Оставаясь без движения, деньги тают!
Если цены растут одновременно во всех сферах жизнедеятельности, ценность денег снижается, то есть возникает инфляция, о влиянии которой мы предупреждали в начале прошлого года. Уже тогда было ясно, что временно простаивавшие из-за кризиса в здравоохранении заводы в Азии, а также постоянное допечатывание денег в Европе приведут нас к ситуации, при которой движение денежной массы велико, а товаров не хватает. И это создает весьма благоприятную почву для развития инфляции.
Инфляция больше не является темой, которую обсуждают только финансовые эксперты, падение стоимости денег оказывает реальное и значительное влияние на благосостояние людей. Если говорить о конкретных цифрах, то в январе этого года рост индекса потребительских цен уже составил 11,3%!
Безжалостнее всего инфляция обходится с людьми, накопившими некоторое количество денег. Хотя сумма сбережений и не уменьшается, завтра на эти деньги вы сможете купить гораздо меньше, чем сегодня. И все же из-за этого не стоит бездумно спускать эти деньги на ветер или очертя голову пускаться во все тяжкие на инвестиционном рынке.
Кредитно-сберегательные кооперативы - разумный способ сохранить бездействующие деньги
Не секрет, что годовая процентная ставка для денег, которые хранятся на банковском счете, довольно символична, так что большинство людей даже не замечает, что к этим деньгам хоть что-то добавилось. В отличие от банков, кредитно-сберегательные кооперативы, у которых нет круга собственников, могут направлять полученный от кредитов доход на выплату достойных процентов вкладчикам - сейчас это одна из самых разумных возможностей смягчить влияние инфляции на «простаивающие» деньги. Вот почему уже несколько лет количество кредитно-сберегательных обществ активно увеличивается.
Конечно, при выборе кредитно-сберегательного учреждения необходимо выяснить не только размер процентов, но и то, насколько успешно оно действовало до сих пор и куда оно вкладывает деньги. В сберегательно-кредитном кооперативе Kodumaa Kapital HLÜ мы убеждены, что главное - доверие. Мы уже более семи лет действуем как успешное, в экономическом плане, сообщество. Важным фактором является и то, что хранящиеся у нас деньги растут здесь, в Эстонии! Мы выдаем кредиты местным предпринимателям, тщательно изучив их проекты и убедившись, что кредиты будут надежно обеспечены.
Каждый год значительная часть жителей Эстонии получает достойную прибыль от денег, вложенных в Kodumaa Kapitali HLÜ. Люди, которые три года назад разместили неиспользуемые деньги на срочном депозите, закрыв свой депозитный счет сегодня, получили процентный доход, который помогает им ничего не потерять от роста цен или покрыть кое-какие непредвиденные расходы.
Сейчас Kodumaa Kapital предлагает ставку 8% в год!
Чтобы смягчить последствия инфляции, мы начали кампанию, в рамках которой на открытые до конца марта сберегательные вклады сроком на три года мы предлагаем ставку 8% в год! Это означает, что, например, положив на сберегательный вклад 10 000 евро и закрыв его через три года, после уплаты налогов вкладчик получит 1920 евро чистого дохода!
Действуя сообща, мы справимся!
Кооперативное ведение дел было очень распространено в Эстонии уже в первый период независимости. Кооператив по своей сути является сообществом. Образно говоря, это возможность вести дела в своей стране со своими людьми и без посторонних посредников. В современных экономических условиях это позволяет смягчить последствия глобальных экономических процессов.
Узнайте больше о возможностях размещения вкладов по телефону 686 4083 (Пн.-Пт. с 9 до 17), посетите нас наш зал обслуживания на 1-м этаже Kawe Plaza в Таллинне, Пярнуское шоссе, 15, или зайдите на www.kodumaakapital.ee.
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