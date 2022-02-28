Сэкономленные деньги тают с каждым днем – что делать?

Оставаясь без движения, деньги тают!

Если цены растут одновременно во всех сферах жизнедеятельности, ценность денег снижается, то есть возникает инфляция, о влиянии которой мы предупреждали в начале прошлого года. Уже тогда было ясно, что временно простаивавшие из-за кризиса в здравоохранении заводы в Азии, а также постоянное допечатывание денег в Европе приведут нас к ситуации, при которой движение денежной массы велико, а товаров не хватает. И это создает весьма благоприятную почву для развития инфляции.

Инфляция больше не является темой, которую обсуждают только финансовые эксперты, падение стоимости денег оказывает реальное и значительное влияние на благосостояние людей. Если говорить о конкретных цифрах, то в январе этого года рост индекса потребительских цен уже составил 11,3%!

Безжалостнее всего инфляция обходится с людьми, накопившими некоторое количество денег. Хотя сумма сбережений и не уменьшается, завтра на эти деньги вы сможете купить гораздо меньше, чем сегодня. И все же из-за этого не стоит бездумно спускать эти деньги на ветер или очертя голову пускаться во все тяжкие на инвестиционном рынке.

Кредитно-сберегательные кооперативы - разумный способ сохранить бездействующие деньги

Не секрет, что годовая процентная ставка для денег, которые хранятся на банковском счете, довольно символична, так что большинство людей даже не замечает, что к этим деньгам хоть что-то добавилось. В отличие от банков, кредитно-сберегательные кооперативы, у которых нет круга собственников, могут направлять полученный от кредитов доход на выплату достойных процентов вкладчикам - сейчас это одна из самых разумных возможностей смягчить влияние инфляции на «простаивающие» деньги. Вот почему уже несколько лет количество кредитно-сберегательных обществ активно увеличивается.