Причина вторжения Путина в Украину — газ?
Европа очень зависит от российского газа, но Путин знает о своей уязвимости, потому что европейские страны стремятся сделать свой энергетический сектор чище. Об этом пишет The Guardian.
В чем связь между российской угрозой Украине и кризисом цен на газ?
Цены на газ стремительно растут во всем мире, и происходит это в основном из-за возрождения спроса на ископаемое топливо после пандемии COVID-19 и карантина, истощения запасов и трудностей с возобновлением поставок после сбоев последних двух лет. Однако на цены существенно повлияло и недавнее решение России сократить поставки газа в Европу, которое, по мнению экспертов, было вызвано желанием Владимира Путина напасть на Украину.
Из России в Европу поступает примерно 40% от общего объема закупаемого природного газа, и несмотря на то, что в последние два десятилетия возросло использование возобновляемых источников энергии, зависимость от российского газа упрочняется по мере того, как страны отказываются от угля в пользу более чистого газа. Особенно уязвима Германия, поскольку она закрыла почти все свои атомные электростанции и намерена отказаться от угля к 2030 году.
Новый крупный газопровод ”Газпрома” ”Северный поток-2” стоимостью 11 миллиардов долларов, проложенный из России через Балтийское море в Германию, который должен обогревать 26 миллионов немецких домов, был в центре внимания дипломатических отношений Германии с Россией с момента объявления о нем в 2015 году. Строительство газопровода протяженностью 1200 км было завершено в прошлом году, но газ по нему еще не пустили. Теперь будущее газопровода вообще под вопросом, так как канцлер Германии Олаф Шольц во вторник резко приостановил утверждение проекта.
Опасения, что Россия использует поставки газа в качестве оружия для достижения своих политических целей, вполне обоснованы. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предположил, что решение России на четверть сократить поставки газа в Европу было вызвано возросшей напряженностью в отношениях с Украиной. ”Но, надеюсь, это всего лишь совпадение”, — сказал он The Guardian.
Это действительно еще одна война за ископаемое топливо?
Нет. Энергетические ресурсы не являются целью этого военного конфликта. У Владимира Путина большие территориальные амбиции в отношении бывших советских республик, о чем он и заявил на этой неделе, а также он давно пытается установить политический контроль над Украиной. Сторонники Путина говорят, что он обеспокоен возможностью расширения НАТО, хотя многие аналитики считают это лишь предлогом.
Таким образом, украинский кризис — это не война за ресурсы, но у него будет много последствий, связанных с использованием ресурсов. Россия эффективно использует свое господство в поставках газа в Европу в политических целях. Евросоюзу необходимо в срочном порядке сократить свою зависимость от российского газа как для того, чтобы достичь нулевого уровня выбросов, так и для ослабления политического влияния Путина на ЕС.
Стоит также отметить, что в долгосрочной перспективе, по мере того как Европа будет отказываться от газа и стремиться к нулевому уровню выбросов, ценность этого политического оружия будет быстро снижаться. Промышленность России так и не оправилась после развала коммунизма, ее экономика в настоящее время основана преимущественно на экспорте ископаемого топлива, а в остальном зависит от минеральных ресурсов, таких как железо, сталь, алюминий и другие металлы, и немного — от сельского хозяйства.
Каждые четыре из десяти рублей, поступавших в федеральный бюджет России до пандемии, приходились на нефть и газ, которые в 2019 году составляли 60% российского экспорта. Поэтому кремлевские стратеги прекрасно осознают, что в более долгосрочной перспективе глобальный переход на чистое топливо угрожает всей российской экономике и влиянию России на мир.
Почему Европа так зависит от российского газа?
Исторически сложилось так, что большая часть Европы сильно зависит от угля, который необходим для производства электроэнергии и отопления. Использование возобновляемых источников энергии с 2004 года увеличилось более чем вдвое и в 2020 году достигло 22% от общего количества производимой энергии.
Однако в то же время доля ядерной энергетики в Европе с 1995 года сократилась с одной трети до примерно одной четверти. После аварии на японской АЭС ”Фукусима” в 2011 году канцлер Германии Ангела Меркель объявила об ”Energiewende” — энергетическом повороте, в результате которого должны быть остановлены все реакторы страны.
Из-за этого потребность в газе возросла как в Германии, так и в других странах, предпринимающих аналогичные шаги по отказу от угля и снижению выбросов углекислого газа, включая Великобританию, которая, несмотря на добычу газа в Северном море, тоже является импортером этого топлива.
Геополитические последствия этой зависимости, а также воздействие на климат игнорировать невозможно. Пол Бледсоу, бывший советник Билла Клинтона по вопросам климата, ныне работающий в Институте прогрессивной политики в Вашингтоне, говорит: ”Германии и ЕС для того, чтобы признать, что их зависимость от российского газа является геополитическим и климатическим ночным кошмаром, от которого им нужно наконец очнуться, потребовался военный конфликт. Сокращение зависимости от российского газа — это важнейший климатический и моральный императив, которому Европа должна уделять приоритетное внимание”.
Прекратит ли Россия поставки газа в Европу, если ЕС и Великобритания введут санкции?
Со стороны России это был бы эпохальный шаг. Любое дальнейшее сокращение поставок российского газа в Европу будет иметь серьезные последствия как для Европы, так и для самой России. Ранее в этом месяце, еще до введения санкций Бироль сказал: ”Если Россия прекратит поставки газа в Европу, это может оказать сейсмическое воздействие на европейскую энергетику. [Россия] должна учитывать последствия, если существующие поставки нефти и газа в Европу будут приостановлены”.
”Неспособность обеспечивать [поставки] подорвет репутацию России как надежного партнера, и это станет настоящим тектоническим сдвигом. Россию будут рассматривать как угрозу, и это повлечет за собой далеко идущие последствия для экономик стран Европы, но еще большие последствия — для России. Европа должна выбрать стратегию отдаления от России”, — добавил он.
Какое влияние окажут действия России в Украине на климатическую дипломатию?
На климатическом саммите ООН Cop26 в Глазго, состоявшемся в ноябре прошлого года, где было сделано неожиданное заявление о достижении нулевых выбросов парниковых газов к 2060 году, Россию было почти не слышно. Кремль на это не отреагировал и не обозначил никаких признаков изменений обязательств России по выбросам к 2030 году, а они имеют ключевое значение для ограничения повышения глобальной температуры до 1,5°C.
Это решающий год для климатической дипломатии, так как обещаний, сделанных странами в Глазго, по-прежнему недостаточно для достижения цели в 1,5°C, хотя председательствующая в Cop26 Великобритания надеется на значительный прогресс в договоренностях, которого нужно достичь к следующей климатической встрече ООН в Египте в ноябре этого года. Позиция России по Украине, безусловно, повлияет на эту дискуссию, и не в последнюю очередь потому, что любой конфликт будет привлекать внимание к отказу от ископаемого топлива.
Примечательно также, что российские нефтегазовые операции оказывают на климат едва ли не худшее влияние в мире. Согласно данным, опубликованным на этой неделе МЭА, выбросы метана — парникового газа и основного компонента природного газа — на 70% выше, чем заявляют страны.
Россия практически не предпринимает попыток улавливать метан при бурении нефтяных и газовых скважин и предотвращать утечки из своих трубопроводов, так что в этом смысле ее возможности огромны. Если бы Путин серьезно относился к борьбе с климатическим кризисом, Россия могла бы оказать неоценимую услугу остальному миру, ограничив эти утечки — сокращение мировых выбросов метана на треть к 2030 году может привести к снижению температуры на 0,2°C — а при нынешних ценах на газ это может быть сделано без каких-либо затрат и даже может быть прибыльным.
Чем ответить на кризис?
Декан школы Флетчера в Университете Тафтса в США и советник генерального секретаря ООН по климату Рэйчел Кайт говорит: ”Запад должен ответить на вопиющее нарушение Путиным международного права жесткими санкциями, чтобы заставить Москву пересчитать доходы. Путин думает, что он хорошо защитил Россию от санкций, но Россия зарабатывает сотни миллионов долларов в день на продаже нефти и нефтепродуктов, а еще больше — на продаже газа и полезных ископаемых. Как можно быстрее отказаться от них — это один из шагов, которые может предпринять Запад. На самом деле, если Путин осознает то, что именно в среднесрочной и долгосрочной перспективе декарбонизация будет означать для экспорта российских энергоносителей, может стать фактором, определяющим момент удара по Украине”.
Прекращение использования ископаемого топлива является обязательным условием для достижения нулевого уровня выбросов и предотвращения наихудших последствий изменения климата. Но этот сдвиг вместе с тем создаст геополитическую напряженность, поскольку крупные мировые экспортеры ископаемого топлива — Россия, Саудовская Аравия и некоторые другие страны Ближнего Востока, производители нефти в Латинской Америке, Австралия — будут проигрывать в экономическом плане. Кризис в Украине показывает, что некоторые производители ископаемого топлива не хотят отступать без борьбы.
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