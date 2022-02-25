Причина вторжения Путина в Украину — газ?

Нет. Энергетические ресурсы не являются целью этого военного конфликта. У Владимира Путина большие территориальные амбиции в отношении бывших советских республик, о чем он и заявил на этой неделе, а также он давно пытается установить политический контроль над Украиной. Сторонники Путина говорят, что он обеспокоен возможностью расширения НАТО , хотя многие аналитики считают это лишь предлогом.

Опасения, что Россия использует поставки газа в качестве оружия для достижения своих политических целей, вполне обоснованы. Исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль предположил, что решение России на четверть сократить поставки газа в Европу было вызвано возросшей напряженностью в отношениях с Украиной. ”Но, надеюсь, это всего лишь совпадение”, — сказал он The Guardian.

Новый крупный газопровод ” Газпрома ” ”Северный поток-2” стоимостью 11 миллиардов долларов, проложенный из России через Балтийское море в Германию, который должен обогревать 26 миллионов немецких домов, был в центре внимания дипломатических отношений Германии с Россией с момента объявления о нем в 2015 году. Строительство газопровода протяженностью 1200 км было завершено в прошлом году, но газ по нему еще не пустили. Теперь будущее газопровода вообще под вопросом, так как канцлер Германии Олаф Шольц во вторник резко приостановил утверждение проекта.

Из России в Европу поступает примерно 40% от общего объема закупаемого природного газа, и несмотря на то, что в последние два десятилетия возросло использование возобновляемых источников энергии, зависимость от российского газа упрочняется по мере того, как страны отказываются от угля в пользу более чистого газа. Особенно уязвима Германия , поскольку она закрыла почти все свои атомные электростанции и намерена отказаться от угля к 2030 году.

Цены на газ стремительно растут во всем мире, и происходит это в основном из-за возрождения спроса на ископаемое топливо после пандемии COVID-19 и карантина, истощения запасов и трудностей с возобновлением поставок после сбоев последних двух лет. Однако на цены существенно повлияло и недавнее решение России сократить поставки газа в Европу, которое, по мнению экспертов, было вызвано желанием Владимира Путина напасть на Украину.

Таким образом, украинский кризис — это не война за ресурсы, но у него будет много последствий, связанных с использованием ресурсов. Россия эффективно использует свое господство в поставках газа в Европу в политических целях. Евросоюзу необходимо в срочном порядке сократить свою зависимость от российского газа как для того, чтобы достичь нулевого уровня выбросов, так и для ослабления политического влияния Путина на ЕС.

Стоит также отметить, что в долгосрочной перспективе, по мере того как Европа будет отказываться от газа и стремиться к нулевому уровню выбросов, ценность этого политического оружия будет быстро снижаться. Промышленность России так и не оправилась после развала коммунизма, ее экономика в настоящее время основана преимущественно на экспорте ископаемого топлива, а в остальном зависит от минеральных ресурсов, таких как железо, сталь, алюминий и другие металлы, и немного — от сельского хозяйства.

Каждые четыре из десяти рублей, поступавших в федеральный бюджет России до пандемии, приходились на нефть и газ, которые в 2019 году составляли 60% российского экспорта. Поэтому кремлевские стратеги прекрасно осознают, что в более долгосрочной перспективе глобальный переход на чистое топливо угрожает всей российской экономике и влиянию России на мир.

Почему Европа так зависит от российского газа?

Исторически сложилось так, что большая часть Европы сильно зависит от угля, который необходим для производства электроэнергии и отопления. Использование возобновляемых источников энергии с 2004 года увеличилось более чем вдвое и в 2020 году достигло 22% от общего количества производимой энергии.

Однако в то же время доля ядерной энергетики в Европе с 1995 года сократилась с одной трети до примерно одной четверти. После аварии на японской АЭС ”Фукусима” в 2011 году канцлер Германии Ангела Меркель объявила об ”Energiewende” — энергетическом повороте, в результате которого должны быть остановлены все реакторы страны.