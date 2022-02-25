Латвийский политик: многим поклонникам Путина война открыла глаза
Латвйиский политик, депутат Сейма Борис Цилевич у себя в фэйсбуке назвал войну в Украине моментом истины.
Момент истины. Понимаю, почему многие русскоязычные латвийцы с симпатией относились к Путину. Старался дискутировать с ними — аргументированно и по возможности корректно. Многим начавшаяся война открыла глаза. Но с теми, кто и сейчас продолжает повторять пропагандистские штампы, кто радуется бомбёжкам и жертвам, кто поддерживает войну, дискутировать не буду. Коротко поясню, почему.
О ”геноциде на Донбассе”. Да, были и обстрелы, и жертвы — с обеих сторон (более 2/3 из них на стороне сепаратистов). По данным ООН и ОБСЕ, количество жертв среди мирного населения в 2017 году составило 117 человек, в 2018 — 55, в 2019 — 25, в 2021 — 7. Да, страшная трагедия. Но эти цифры и правда дают основания для начала полномасштабной войны в 2022 году?
Впрочем, суть в другом. До 2014 года жертв не было вообще. Они появились из-за того, что в 2014 году Россия провела спецоперацию по созданию "Малороссии" — под пропагандистским прикрытием, конечно. Что в Крыму было не стихийное "народное восстание", а тщательно спланированная военная операция, признано уже практически официально (на Донбассе — полуофициально, но мне трудно представить себе адекватного человека, утверждающего, что захват власти и многомесячные боевые действия были возможны без активнейшего участия России). Россия могла в один день всё прекратить — просто закрыв "проекты ДНР-ЛНР", перестать снабжать сепаратистов оружием, техникой, людьми — но вместо этого предпочла начать войну.
О "денацификации". Постоянное апеллирование к Великой Отечественной особенно цинично и кощунственно. С точки зрения пиар-технологий выбор эффективный, ведь Победа — это общая память, скорбь и гордость. Тем более больно, когда на святой теме откровенно спекулируют. Когда история Второй мировой искажается и представляется как "вся Европа воевала против России". И это не просто невежество, основной мессидж пропагандистов — священная война продолжается, "они" по-прежнему против нас. Этакое обоснование паранойи "кругом враги", позволяющей откровенно врать, ведь обмануть врага — святое дело… На самом же деле путинская концепция "восстановления исторической справедливости", "преодоления национального унижения", "вставания с колен", "зоны жизненных интересов" — явно напоминает идеологию становления нацизма. Которая стала обоснованием гитлеровской агрессии, за счёт массированной пропаганды получила поддержку большинства немцев и принесла десятки миллионов жертв. Победивший нацистского дракона рыцарь сам стал драконом…
О "защите соотечественников". Тема для нас особенно болезненная. В 2014 году Россия практически полностью подорвала любые попытки цивилизованной защиты интересов русских. Более того — агрессия под предлогом "защиты своих" дискредитирует саму идею защиты меньшинств. Права меньшинств — тема политически чувствительная, националисты всегда апеллируют к безопасности. И события 2014 года дали им сильнейшие козыри — вот видите, к чему приводит сохранение русских меньшинств?! Именно после этого международные организации признали, что безопасность важнее прав и, по сути, согласились на более активную ассимиляционную политику. Так что окончательная ликвидация русских школ стала возможной благодаря дружным совместным усилиям наших националистов и России. Печально, что многие "защитники русских школ" этого не понимают — стокгольмский синдром?
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