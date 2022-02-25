Латвийский политик: многим поклонникам Путина война открыла глаза

Момент истины. Понимаю, почему многие русскоязычные латвийцы с симпатией относились к Путину. Старался дискутировать с ними — аргументированно и по возможности корректно. Многим начавшаяся война открыла глаза. Но с теми, кто и сейчас продолжает повторять пропагандистские штампы, кто радуется бомбёжкам и жертвам, кто поддерживает войну, дискутировать не буду. Коротко поясню, почему.

О ”геноциде на Донбассе”. Да, были и обстрелы, и жертвы — с обеих сторон (более 2/3 из них на стороне сепаратистов). По данным ООН и ОБСЕ, количество жертв среди мирного населения в 2017 году составило 117 человек, в 2018 — 55, в 2019 — 25, в 2021 — 7. Да, страшная трагедия. Но эти цифры и правда дают основания для начала полномасштабной войны в 2022 году?

Впрочем, суть в другом. До 2014 года жертв не было вообще. Они появились из-за того, что в 2014 году Россия провела спецоперацию по созданию "Малороссии" — под пропагандистским прикрытием, конечно. Что в Крыму было не стихийное "народное восстание", а тщательно спланированная военная операция, признано уже практически официально (на Донбассе — полуофициально, но мне трудно представить себе адекватного человека, утверждающего, что захват власти и многомесячные боевые действия были возможны без активнейшего участия России). Россия могла в один день всё прекратить — просто закрыв "проекты ДНР-ЛНР", перестать снабжать сепаратистов оружием, техникой, людьми — но вместо этого предпочла начать войну.