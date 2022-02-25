Посол Эстонии покинул Киев

"Посол покинул Киев, в посольстве сейчас небольшая команда. Посол переезжает в безопасное место, где будет создано альтернативное посольство", — сказал Мурулайд ERR.

"Обстановка в центре Киева достаточно спокойная, людей немного, так как многие уехали, общественный транспорт работает. Но в некоторых местах в пригороде идут бои, большой войны здесь пока нет", — рассказал Мурулайд об обстановке по состоянию на 11:30 по эстонскому времени.

Мурулайд сказал, что аэропорты под Киевом в настоящее время находятся под контролем Украины. Он добавил, что украинцы оказывают сильное сопротивление и что российские военные не продвинулись очень далеко.