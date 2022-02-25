ВИДЕО | ”Родным языком Яана Поска тоже был русский”. Правительство созвало экстренную пресс-конференцию
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Кая Каллас начала с того, что о том, что произошло вчера, из данных разведки было известно и ранее, но все до последнего надеялись, что атаки не произойдет.
Далее важны несколько аспектов. Во-первых, как мы можем помочь Украине в борьбе с этой агрессией. Во-вторых, что делать дальше. "Вчера на внеочередном Совете ЕС мы обсуждали санкции, и за столом сошлись во мнении, что к путинскому режиму должны быть применены самые жесткие санкции", — сообщила Каллас. Она отметила, что санкции с одной стороны имеют эффект сдерживания, с другой — ослабляют государство, в том числе подрывают военный потенциал.
”Если эта агрессия в России пройдет, это послужит сигналом для других стран, которые имеют виды на своих соседей”.
МИД Эстонии советует без острой необходимости не ездить в Украину, Россию и Беларусь.
Эстония уже долгое время готовилась к эскалации, эта работа продолжается, имеются конкретные планы.
Каллас отметила, что, поскольку основные российские каналы в Эстонии прекратили вещание, важно, чтобы русскоязычные люди получали информацию. Правительство решило выделить национальному вещанию ERR 1,5 млн евро для усиления контента на английском и русском языках. Также ищутся возможности для поддержки частных СМИ, предоставляющих информацию на русском языке.
”Мысленно мы с народом Украины. Вчера президент Зеленский был на связи, он находился в бомбоубежище и сказал, что не уйдет и что он чувствует, что их бросили. Мы не оставим их одних, мы не должны допустить всего этого. Мы должны поддерживать Украину всеми возможными способами”, — отметила Каллас.
Министр внутренних дел Кристиан Яани сообщил, что внутри страны все спокойно, но важно придерживаться данных МИД рекомендаций. Самое важное на данный момент — единство. Согласно распоряжению PPA, для находящихся сейчас в Эстонии украинцев основания для их пребывания здесь будут продлены. Более подробно читайте ЗДЕСЬ. Очень важно соблюдать безопасность в киберпространстве, например, не открывать подозрительные письма и смс. Это касается не только публичного сектора, но и частных лиц.
В фокусе — информированность русскоязычного населения Эстонии
Яани сообщил, что сейчас готовится список граждан РФ, которым будет запрещен въезд в Эстонию. Это около 200 человек.
Терик со своей стороны подчеркнул важность СМИ в сложившейся ситуации и выразил благодарность частным медиаканалам. Очень важно взвешенное инфопространство на разных языках. Необходимо поднять эффективность как национального вещания, так и частных медиа с точки зрения предоставления информации русскоязычному населению. Нельзя ставить знак равенства между языком и настроениями, в воздухе сейчас чувствуется напряжение между сообществами. ”Нельзя делить людей исходя из того, на каком языке люди говорят дома. Нельзя создавать напряжение с этой точки зрения. Напомню, что родным языком Яана Поска тоже был русский. Для нас крайне важно, чтобы говорящие по-русски люди получали информацию”, — сказал Терик.
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