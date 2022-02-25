ВИДЕО | ”Родным языком Яана Поска тоже был русский”. Правительство созвало экстренную пресс-конференцию

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Кая Каллас начала с того, что о том, что произошло вчера, из данных разведки было известно и ранее, но все до последнего надеялись, что атаки не произойдет.

Далее важны несколько аспектов. Во-первых, как мы можем помочь Украине в борьбе с этой агрессией. Во-вторых, что делать дальше. "Вчера на внеочередном Совете ЕС мы обсуждали санкции, и за столом сошлись во мнении, что к путинскому режиму должны быть применены самые жесткие санкции", — сообщила Каллас. Она отметила, что санкции с одной стороны имеют эффект сдерживания, с другой — ослабляют государство, в том числе подрывают военный потенциал.

”Если эта агрессия в России пройдет, это послужит сигналом для других стран, которые имеют виды на своих соседей”.

МИД Эстонии советует без острой необходимости не ездить в Украину, Россию и Беларусь.

Эстония уже долгое время готовилась к эскалации, эта работа продолжается, имеются конкретные планы.

Каллас отметила, что, поскольку основные российские каналы в Эстонии прекратили вещание, важно, чтобы русскоязычные люди получали информацию. Правительство решило выделить национальному вещанию ERR 1,5 млн евро для усиления контента на английском и русском языках. Также ищутся возможности для поддержки частных СМИ, предоставляющих информацию на русском языке.

”Мысленно мы с народом Украины. Вчера президент Зеленский был на связи, он находился в бомбоубежище и сказал, что не уйдет и что он чувствует, что их бросили. Мы не оставим их одних, мы не должны допустить всего этого. Мы должны поддерживать Украину всеми возможными способами”, — отметила Каллас.