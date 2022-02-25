Новости Эстонии
25.02.2022, 11:11

ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство созвало экстренную пресс-конференцию

 
Сегодня на экстренной пресс-конференции правительства премьер-министр Кая Калас и другие министры комментируют вопросы, связанные с российской агрессией.

Начало в 11:30.

Смотрите пресс-конференцию с синхронным переводом на русский язык!

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