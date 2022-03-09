Куда сходить с ребенком в Таллинне? Подборка необычных мест

На этот вопрос есть вполне очевидные ответы: побродить в Старом городе, погулять в Кадриорге или сходить в зоопарк. Но если с погодой не повезёт, то настроение будет испорчено как у детей, так и у родителей. Поэтому в своём сегодняшнем посте я сделаю обзор самых разных мест для времяпровождения с детьми разных возрастов.

1. Таллиннская телебашня

Кому: 5+

Билеты: взрослый 13€, льготный (дети 7-18 лет, студенты, пенсионеры) 7€, семейный

27€. Дети младше 7 лет — бесплатно

Конечно, для того, чтобы насладиться панорамным видом на город с высоты 21-этажного дома нужно, конечно, продумать, чтобы погода была хотя бы ясной. Но, кроме этого, детям будет интересны интерактивные экраны внутри и детская площадка во дворе телебашни.

2. Музей кукол

Кому: 3+

Билеты: взрослый 8€, детский 5€, семейный 20€

Музей кукол находится в одном здании с Эстонским кукольным театром.

Но все постановки в нем можно увидеть только на эстонском языке. В музее кукол все таблички дублированы на английский язык, поэтому родители смогут помочь детям ознакомиться с экспонатами. В музее можно посмотреть на куклы из разных стран и эпох, увидеть кукол, в прошлом ”игравших” в спектаклях Эстонского кукольного театра, и даже поиграть с несколькими куклами самому. На втором этаже музея есть привлекающий внимание детей стеклянный мостик, который ведёт в зал, представляющий закулисье кукольного театра: здесь дети могут познакомиться с различными театральными профессиями, посмотреть на реквизит и сценические декорации.

3. Морской музей в Лётной Гавани

Кому: 4+