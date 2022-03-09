Куда сходить с ребенком в Таллинне? Подборка необычных мест
Даже в сложное и тревожное время стоит не забывать, что всем нам требуется эмоциональная разгрузка, а семейная прогулка — идеальное для этого средство. Блогер RusDelfi Ксения продолжает открывать для себя Таллинн и делиться с вами своими находками.
На этот вопрос есть вполне очевидные ответы: побродить в Старом городе, погулять в Кадриорге или сходить в зоопарк. Но если с погодой не повезёт, то настроение будет испорчено как у детей, так и у родителей. Поэтому в своём сегодняшнем посте я сделаю обзор самых разных мест для времяпровождения с детьми разных возрастов.
1. Таллиннская телебашня
Кому: 5+
Билеты: взрослый 13€, льготный (дети 7-18 лет, студенты, пенсионеры) 7€, семейный
27€. Дети младше 7 лет — бесплатно
Конечно, для того, чтобы насладиться панорамным видом на город с высоты 21-этажного дома нужно, конечно, продумать, чтобы погода была хотя бы ясной. Но, кроме этого, детям будет интересны интерактивные экраны внутри и детская площадка во дворе телебашни.
2. Музей кукол
Кому: 3+
Билеты: взрослый 8€, детский 5€, семейный 20€
Музей кукол находится в одном здании с Эстонским кукольным театром.
Но все постановки в нем можно увидеть только на эстонском языке. В музее кукол все таблички дублированы на английский язык, поэтому родители смогут помочь детям ознакомиться с экспонатами. В музее можно посмотреть на куклы из разных стран и эпох, увидеть кукол, в прошлом ”игравших” в спектаклях Эстонского кукольного театра, и даже поиграть с несколькими куклами самому. На втором этаже музея есть привлекающий внимание детей стеклянный мостик, который ведёт в зал, представляющий закулисье кукольного театра: здесь дети могут познакомиться с различными театральными профессиями, посмотреть на реквизит и сценические декорации.
3. Морской музей в Лётной Гавани
Кому: 4+
Билеты: взрослый 15€, детский 8€, дети младше 9 лет — бесплатно
Мне субъективно кажется, что в музее в Лётной гавани будет интереснее мальчикам, чем девочкам: в этом музее нет ничего о морской флоре и фауне, зато очень много о технике и кораблях. В экспозиции представлены всевозможные морские судна от древних лодок до современных яхт. Ещё, конечно, очень интересно забраться внутрь подводной лодки времён Второй Мировой войны и посмотреть на быт моряков. Кроме того, в музее можно примерить форму моряков, покататься в симуляторе и спроецировать свои раскрашенные картинки на большой экран. Экспозиция представлена на эстонском, английском и русском языках.
4. Исторический музей в замке Маарьямяэ и Музей кино
Кому: 10+
Билеты: взрослый 10€, детский 8€, семейный 20€
Билеты в исторический музей и музей кино — комплексные, но нужно хорошо продумать время, в которое вы туда отправитесь. Экспозиция исторического музея очень увлекательная, но потребуется как минимум 2 часа, чтобы ее изучить. Интересна она будет детям постарше, интересующимся историей и имеющим по крайней мере общее представление о событиях в мире конца 19- начала 20 веков: именно этот период охватывает экспозиция музея. В музее кино будет интересно, если ваш ребёнок интересуется технической стороной киноиндустрии: в музее, в основном, можно увидеть именно эту сторону кино. Посмотреть ускоренный фильм о том, как гримируют актеров, рассмотреть реквизит, самому смонтировать фильм из различных сцен.
5. Супер Скайпарк
Кому: 5+
Билеты: только в батутный и игровой центр — дневной билет 10€, семейный 28€
Только в научный центр — дневной билет 5€, семейный 18€
Только колесо обозрения — 10€ (3 круга), семейный 28€
Комплексный (игровой и научный центр) — дневной билет 12€, семейный 45€
В Скайпарке спокойно можно провести целый день. Если повезёт с погодой, можно покататься на колесе обозрения с прекрасным видом на весь город и море. В научном центре много интерактивных экспонатов, увлекательно демонстрирующих различные физические явления. А в игровом центре, как понятно из названия, можно выместиться всю накопившуюся детскую энергию: попрыгать на батутах, покататься с горок и заняться скалолазанием на скалодроме.
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