Coop прекращает продажу российской и белорусской продукции

”Мы считаем, что в сложившейся ситуации невозможно продолжать сотрудничество со странами, которые столь грубо решили выступить против демократического мироустройства. Решение о прекращении рекламы на российских телеканалах было принято еще 22 февраля. Решение о прекращении продажи продуктов питания и первой необходимости было продиктовано началом реальных военный действий вчера, 24 февраля”, — сообщил магазин.

Ранее о прекращении продаж российской продукции в странах Балтии сообщили Rimi и Maxima.

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