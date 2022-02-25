Департамент дал понять, что в Эстонии могут запретить и другие каналы

Об этом в пятницу в интервью радионовостям ERR рассказала заведующая отделом предпринимательства департамента Ульрика Паавле.

"Да, действительно, ПБК в этом списке нет и действительно, рассматриваемый список был шире и будет рассматриваться еще. Учитывая начавшуюся вчера войну, мы вчера приняли одно решение, но это не значит, что не будет других решений и что наша работа на этом завершена", — передает RusERR слова Паавле.

Напомним, с пятницы, 25 февраля, в Эстонии вступил в силу запрет на ретрансляцию следующих телевизионных каналов: "РТР Планета", "НТВ Мир", "НТВ Мир Балтия", "Беларусь 24", "Россия 24" и TV Centre International.

Такое решение принял Департамент защиты прав потребителей и технического надзора, объяснив это тем, что 24 февраля в эфир этих телеканалов была включена речь президента Российской Федерации Владимира Путина, которую можно рассматривать как оправдание или подстрекательство к военному нападению и пренебрежение общими принципами международного права, что является нарушением требований Закона о медийных услугах.

Все главные события войны России и Украины в нашем онлайне.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.